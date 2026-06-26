На границе с Беларусью фиксируют изменения: в ГПСУ сделали заявление

Граница с Беларусью / © http://dpsu.gov.ua/

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Россия продолжает оказывать влияние на Беларусь, где сейчас фиксируют расширение сети военных объектов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Какая ситуация на границе с Беларусью — заявление Демченко

По словам спикера ГПСУ, вблизи украинской границы ситуация остается контролируемой, и нет увеличения количества войск, техники или создания новых ударных сил.

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«По данным разведки, влияние России на Беларусь продолжается. Вглубь этой страны происходит наращивание военных инфраструктурных объектов — и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав. Поэтому наша задача — наращивать наши оборонные возможности и быть готовыми к любому развитию ситуации», — заявил Андрей Демченко.

Спикер уточнил, что вблизи границы Украины остается та же группировка, которую развернули еще в 2022 году после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о якобы угрозе со стороны Украины.

«Добавлю, что те подразделения, которые Беларусь еще с 2022 года держит в направлении нашей границы… — их количество не увеличивается, а периодически происходит их ротация, которую мы видим и сейчас. В этот момент как раз заменяется одно подразделение на другое», — отметил Демченко.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси под влиянием России завершают строительство военных дорог, а также баз для оружия и топлива вблизи украинской границы. По данным руководства, в российских документах это строительство напрямую связывают с задачами так называемой «сво».

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А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина нуждается в создании новых военных бригад на фоне угрозы наступления из Беларуси.

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