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- Украина
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На границе с Беларусью фиксируют изменения: в ГПСУ сделали заявление
Россия увеличивает влияние на Беларусь. В ГПСУ рассказали, к чему готовятся вблизи границы Украины.
Россия продолжает оказывать влияние на Беларусь, где сейчас фиксируют расширение сети военных объектов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Какая ситуация на границе с Беларусью — заявление Демченко
По словам спикера ГПСУ, вблизи украинской границы ситуация остается контролируемой, и нет увеличения количества войск, техники или создания новых ударных сил.
«По данным разведки, влияние России на Беларусь продолжается. Вглубь этой страны происходит наращивание военных инфраструктурных объектов — и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав. Поэтому наша задача — наращивать наши оборонные возможности и быть готовыми к любому развитию ситуации», — заявил Андрей Демченко.
Спикер уточнил, что вблизи границы Украины остается та же группировка, которую развернули еще в 2022 году после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о якобы угрозе со стороны Украины.
«Добавлю, что те подразделения, которые Беларусь еще с 2022 года держит в направлении нашей границы… — их количество не увеличивается, а периодически происходит их ротация, которую мы видим и сейчас. В этот момент как раз заменяется одно подразделение на другое», — отметил Демченко.
Угроза со стороны Беларуси — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси под влиянием России завершают строительство военных дорог, а также баз для оружия и топлива вблизи украинской границы. По данным руководства, в российских документах это строительство напрямую связывают с задачами так называемой «сво».
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина нуждается в создании новых военных бригад на фоне угрозы наступления из Беларуси.