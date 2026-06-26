На границе с Польшей снова большие очереди: в ГНСУ объяснили причину

Очереди на границе / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Половина людей, которые въезжают в Украину или уезжают за границу, едут именно через Польшу. Летом путешественников стало больше, поэтому на этом направлении сейчас самые большие очереди.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Почему на границе с Польшей большие очереди

По словам спикера, украинские пограничники отвечают только за свои пункты пропуска и не оценивают работу коллег из сопредельных стран.

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«Если говорить о пограничниках сопредельных стран, в том числе и Польше, то они руководствуются своими нормами законодательства и только граждане, пересекающие границу, могут оценить, насколько тщательно и быстро осуществляются пропускные операции по ту сторону границы», — отметил Андрей Демченко.

По его словам, в общей сложности на границу с Польшей приходится 50% всего пассажиропотока Украины, причем это касается как выезда из страны, так и въезда в нее. Андрей Демченко также добавил, что через летний сезон пассажиропоток существенно увеличился, поэтому именно на границе с Польшей формируются наибольшие очереди.

Очереди на границе с Польшей — последние новости

Напомним, вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба встретился с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и обсудил коллапс в пункте пропуска «Шегини — Медика», где образовались огромные очереди, а автобусы стоят по 12 часов.

Также мы писали, что на пункте пропуска «Шегини-Медика» на границе с Польшей образовались огромные пробки. В очередях стоят автобусы и легковые автомобили. Причина — ремонт автобусной полосы на польской стороне.

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