На Украину надвигается африканская жара: когда температура достигнет почти +40 °С

Жара / © Associated Press

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В конце июня в Украину придет волна очень жаркого воздуха из северной части Африки. В ряде регионов дневная температура будет достигать +35…+38 °С.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, причиной резкого повышения температуры станет поступление в Украину раскаленного воздуха из северных районов Африки, который будет проходить через южную и центральную части Европы.

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28–30 июня в Украине ожидается сильная жара. Так, 28 июня температура воздуха +35…+38° прогнозируется в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. 29–30 июня такая же жара охватит правобережье страны.

В Гидрометеоцентре предупреждают, что экстремально высокие температуры могут затруднить работу энергетических и коммунальных предприятий, а также повлиять на работу железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, сильная жара может негативно сказаться на жизнедеятельности населения.

Погода в Украине 28–30 июня / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что с 26 июня в Украине станет жарче. В западных областях в течение дня ожидается от +28 до +34 градусов тепла, на юге около +30 градусов, а в большинстве областей столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов выше нуля.

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