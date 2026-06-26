Украина и Россия провели новый обмен пленными: сколько военных вернулось домой

Обмен пленными 26 июня / © Владимир Зеленский

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В пятницу, 26 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 160 украинских военных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 26 июня — что известно

Зеленский уточнил, что домой вернулись представители разных военных формирований. В частности, речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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Среди освобожденных — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы, которые держали оборону на нескольких ключевых направлениях фронта. В частности, эти бойцы защищали страну на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

«Благодарю всю нашу команду, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских», — отметил Зеленский.

Украина провела обмен пленными — фото

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными — последние новости

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся еще 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Всего с начала полномасштабной войны благодаря усилиям переговорщиков было освобождено уже 9445 украинцев.

Также руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что в ближайшее время между Украиной и Россией может состояться обмен военнопленными.

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