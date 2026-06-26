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Паровые вареники с шелковицей: летний рецепт украинского блюда
Сезон шелковицы длится недолго, поэтому именно сейчас — идеальный момент, чтобы попробовать одно из самых нежных летних блюд — вареники на пару с сочной ягодой.
У лета есть свой особый вкус. Для кого-то это клубника, для других — черешня, а для многих украинцев — сладкая шелковица, которая мгновенно возвращает в детство. Если вы ещё не готовили вареники с этой ягодой, самое время это исправить.
Фудблогер Valeriia Veligura предлагает интересный вариант — приготовить вареники на пару. Благодаря такому способу они получаются особенно пышными, мягкими и нежными, а сочная начинка полностью раскрывает вкус сезонной шелковицы.
Ингредиенты
Для теста
кефир — 250 мл
сахар — 1 ст. л
соль — ½ ч. л
сода — 1 ч. л
мука — 300–350 г
Для начинки
шелковица — 250–300 г
сахар — 2 ст. л.
кукурузный крахмал — 1 ст. л
Приготовление
В теплый кефир добавьте сахар, соль и соду, после чего хорошо перемешайте.
Постепенно просеивайте муку и замешивайте мягкое тесто. Оно должно оставаться немного липким, именно такая консистенция сделает вареники особенно пышными после приготовления.
Готовое тесто положите в пакет и оставьте отдохнуть на 30 минут.
После этого разделите его на две части.
Каждую раскатайте до толщины примерно 2 мм и вырежьте кружочки диаметром около 8 см.
В центр каждого кружочка положите по 3–4 ягоды шелковицы.
Сахар предварительно смешайте с кукурузным крахмалом и посыпьте этой смесью ягоды — крахмал поможет сохранить сочную начинку внутри вареников.
Хорошо зажмите края.
Готовьте вареники в глубокой сковороде с толстым дном. На дно положите марлю, сложенную в восемь слоев, налейте примерно 1 см кипятка и доведите воду до кипения перед каждой новой партией.
После этого выложите вареники на марлю, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 7 минут.
Как только вареники будут готовы, их нужно сразу смазать сливочным маслом.
Подавайте теплыми и наслаждайтесь нежным тестом и ароматной летней начинкой.
Паровые вареники с шелковицей — ещё одно напоминание о том, что лучшие летние рецепты рождаются из сезонных продуктов и простых ингредиентов.