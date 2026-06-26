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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Паровые вареники с шелковицей: летний рецепт украинского блюда

Сезон шелковицы длится недолго, поэтому именно сейчас — идеальный момент, чтобы попробовать одно из самых нежных летних блюд — вареники на пару с сочной ягодой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Паровые вареники с шелковицей tiktok.comyummy.lera

Паровые вареники с шелковицей tiktok.comyummy.lera

У лета есть свой особый вкус. Для кого-то это клубника, для других — черешня, а для многих украинцев — сладкая шелковица, которая мгновенно возвращает в детство. Если вы ещё не готовили вареники с этой ягодой, самое время это исправить.

Фудблогер Valeriia Veligura предлагает интересный вариант — приготовить вареники на пару. Благодаря такому способу они получаются особенно пышными, мягкими и нежными, а сочная начинка полностью раскрывает вкус сезонной шелковицы.

Ингредиенты

Для теста

  • кефир — 250 мл

  • сахар — 1 ст. л

  • соль — ½ ч. л

  • сода — 1 ч. л

  • мука — 300–350 г

Для начинки

  • шелковица — 250–300 г

  • сахар — 2 ст. л.

  • кукурузный крахмал — 1 ст. л

Паровые вареники с шелковицей tiktok.comyummy.lera

Паровые вареники с шелковицей tiktok.comyummy.lera

Приготовление

  1. В теплый кефир добавьте сахар, соль и соду, после чего хорошо перемешайте.

  2. Постепенно просеивайте муку и замешивайте мягкое тесто. Оно должно оставаться немного липким, именно такая консистенция сделает вареники особенно пышными после приготовления.

  3. Готовое тесто положите в пакет и оставьте отдохнуть на 30 минут.

  4. После этого разделите его на две части.

  5. Каждую раскатайте до толщины примерно 2 мм и вырежьте кружочки диаметром около 8 см.

  6. В центр каждого кружочка положите по 3–4 ягоды шелковицы.

  7. Сахар предварительно смешайте с кукурузным крахмалом и посыпьте этой смесью ягоды — крахмал поможет сохранить сочную начинку внутри вареников.

  8. Хорошо зажмите края.

  9. Готовьте вареники в глубокой сковороде с толстым дном. На дно положите марлю, сложенную в восемь слоев, налейте примерно 1 см кипятка и доведите воду до кипения перед каждой новой партией.

  10. После этого выложите вареники на марлю, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 7 минут.

  11. Как только вареники будут готовы, их нужно сразу смазать сливочным маслом.

  12. Подавайте теплыми и наслаждайтесь нежным тестом и ароматной летней начинкой.

Паровые вареники с шелковицей — ещё одно напоминание о том, что лучшие летние рецепты рождаются из сезонных продуктов и простых ингредиентов.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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