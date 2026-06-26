Мелани Си (Мелани Чисхолм)

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5Для поклонников Spice Girls 52-летняя Мелани Си (Мелани Чисхолм) навсегда останется Sporty Spice и самой спортивной участницей культовой группы. Несмотря на то, что прошло уже более трех десятилетий с момента триумфа коллектива, она по-прежнему находится в великолепной физической форме и продолжает восхищать поклонников своей подтянутой фигурой и спортивным образом жизни.

В своем Instagram она опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как подтягивается, отжимается и выполняет болгарские выпады в спортзале под открытым небом на берегу моря.

В комментариях под видео поклонники певицы остались в восхищении от ее внешнего вида и завалили ее хвалебными комментариями.

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Мелани Си (Мелани Чисхолм)

Мелани Си (Мелани Чисхолм)

Мелани поддерживает завидную спортивную форму благодаря силовым тренировкам, йоге, бегу и функциональным нагрузкам. Ее подход к фитнесу эволюционировал от экстремального контроля веса в годы популярности Spice Girls до осознанного, здорового баланса, помогающего ей оставаться сильной и энергичной.

Мелани Си (Мелани Чисхолм)

Ранее, напомним, мы подробнее рассказывали о ее тренировочном плане.

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