В центре внимания не только футбол: коллекция Birkin футболиста Эрлинга Голанна просто потрясает

Эрлинг Голанн

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Норвежский футболист Эрлинг Голандн повсюду появляется с редкими моделями сумок Birkin и очень любит ими хвастаться. Папарацци неоднократно фотографируют его, а сам Голанд также делится снимками с этим аксессуаром в Instagram.

Эрлинг Голанн / © Getty Images

И это не обычные сумки — он носит одни из самых эксклюзивных крупногабаритных моделей, которые стоят десятки тысяч долларов. Самым дорогим, как сообщило издание Page Six, экземпляром в его коллекции на данный момент является чёрная Multipocket HAC 50, которая ранее была продана за 69 500 долларов. За ней следуют Evercalf Toile Cargo HAC 40 (50 000 долларов) и Endless Road 50 (45 500 долларов). Последнюю — лимитированную модель с изображением гор рядом с шоссе — Голанд привез с собой, когда в начале этого месяца прибыл в США накануне старта чемпионата мира.

Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Всего в его публично представленной коллекции Birkin насчитывается семь моделей общей стоимостью более 317 000 долларов.

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Эрлинг Голанн / фото: instagram.com/erling

Впрочем, футболист — не единственная знаменитость, которая обожает эти культовые сумки. В частности, с такими сумками не раз видели жену Дэвида Бекхэма Викторию.

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