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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

У центрі уваги не лише футбол: колекція Birkin футболіста Ерлінга Голанна приголомшує

Норвезька футбольна зірка також активно привертає увагу і модними аксесуарами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ерлінг Голанн

Ерлінг Голанн

Норвезький футболіст Ерлінг Голанн всюди з’являючись із рідкісними моделями сумок Birkin і дуже любить ними хизуватися. Папараці неодноразово фотографують його, а сам Голанд також ділиться світлинами з аксесуаром в Instagram.

Ерлінг Голанн / © Getty Images

Ерлінг Голанн / © Getty Images

І це не звичайні сумки — він носить одні з найексклюзивніших великорозмірних моделей, які коштують десятки тисяч доларів. Найдорожчим, як повідомило видання Page Six, екземпляром у його колекції наразі є чорна Multipocket HAC 50, яка раніше була продана за 69 500 доларів. За нею йдуть Evercalf Toile Cargo HAC 40 (50 000 доларів) та Endless Road 50 (45 500 доларів). Останню — лімітовану модель із зображенням гір поруч із шосе — Голанд привіз із собою, коли на початку цього місяця прибув до США напередодні старту чемпіонату світу.

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Загалом у його публічно продемонстрованій колекції Birkin налічується сім моделей загальною вартістю понад 317 000 доларів.

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Втім, футболіст — не єдина знаменитість, яка обожнює ці культові сумки. Зокрема з такими сумками не зар бачили дружину Девіда Бекхема Вікторію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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