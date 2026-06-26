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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Вагітна топмодель Барбара Палвін з’явилася на світському заході у мінісукні

Сукня вілтного фвсону чудово приховувала її живіт.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Барбара Палвін

Барбара Палвін / © Getty Images

Минулого місяця топмодель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус офіційно підтвердили, що готуються вперше стати батьками, коли з’явилися разом на червоній доріжці у Каннах. Попри пізні терміни вагітності Барбара продовжує активно відвідувати світські заходи.

Барбара Палвін з чоловіком / © Associated Press

Барбара Палвін з чоловіком / © Associated Press

Цього тижня зірка завітала на вечірку для знаменитостей і Каліфорнії. Вона одягла білу сукню від Salih Balta об’ємного дизайну і з розрізами на рукавах. Також сукня була прикрашена мереживом і чорним бантом.

Барбара Палвін / © Getty Images

Барбара Палвін / © Getty Images

Образ Барбара доповнила простими, але зручними шкіряними балетками з ремінцями та невеликою сумкою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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