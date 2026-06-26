Вагітна топмодель Барбара Палвін з’явилася на світському заході у мінісукні

Барбара Палвін / © Getty Images

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Минулого місяця топмодель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус офіційно підтвердили, що готуються вперше стати батьками, коли з’явилися разом на червоній доріжці у Каннах. Попри пізні терміни вагітності Барбара продовжує активно відвідувати світські заходи.

Барбара Палвін з чоловіком / © Associated Press

Цього тижня зірка завітала на вечірку для знаменитостей і Каліфорнії. Вона одягла білу сукню від Salih Balta об’ємного дизайну і з розрізами на рукавах. Також сукня була прикрашена мереживом і чорним бантом.

Барбара Палвін / © Getty Images

Образ Барбара доповнила простими, але зручними шкіряними балетками з ремінцями та невеликою сумкою.

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