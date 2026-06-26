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- Шоу-бізнес
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Міллі Боббі Браун у "голому" ансамблі з мереживом привернула увагу на заході
Акторка розпочала просування фільму, у якому виконала головну роль.
Акторка Міллі Боббі Браун після нью-йоркської прем’єри фільму «Енола Голмс 3», де вона сяяла у вишуканій блакитній сукні від бренду Galia Lahav, відвідала вечірку присвячену фільму.
Дівчина приголомшила вибором луку, адже обрала бежевий ансамбль з топом і спідницею від бренду Mirror Palais, які були не лише прозорими, а й прикрашені мереживом. Також у її вбрання були шовкові деталі, які також акцентували на собі увагу.
Міллі доповнила образ прикрасою для волосся, яка кріпилася як хусточка ззаду, а також бежевими босоніжками з ремінцями.
На прем’єрі, нагадаємо, Міллі позувала для фото зі своїм чоловіком Джейком Бонджіові, з яким вона у шлюбі від 2024 року.