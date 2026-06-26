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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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65
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1 хв

Чи готуватися до відключень світла 27 червня: в "Укренерго" відповіли

В «Укренерго» повідомили, чи будуть відключення світла 27 червня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла

У суботу, 27 червня, в Україні не планується застосування заходів обмеження електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Енергетики зазначили, що завтра графіки вимкнень світла не прогнозуються. Водночас компанія звернулася до громадян із проханням перенести використання потужних електроприладів на денні години — з 10:00 до 16:00.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 18:00 до 22:00», — додали в «Укренерго».

Відключення світла / © Укренерго

Відключення світла / © Укренерго

Нагадаємо, вдень 25 червня на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Тоді енергетики закликали киян до заощадливого енергоспоживання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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