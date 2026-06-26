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Чи готуватися до відключень світла 27 червня: в "Укренерго" відповіли
В «Укренерго» повідомили, чи будуть відключення світла 27 червня.
У суботу, 27 червня, в Україні не планується застосування заходів обмеження електроенергії.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
Енергетики зазначили, що завтра графіки вимкнень світла не прогнозуються. Водночас компанія звернулася до громадян із проханням перенести використання потужних електроприладів на денні години — з 10:00 до 16:00.
«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 18:00 до 22:00», — додали в «Укренерго».
Нагадаємо, вдень 25 червня на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Тоді енергетики закликали киян до заощадливого енергоспоживання.