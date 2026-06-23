Гуртожитки відомого університету у Києві залишились без світла: у ДТЕК назвали причину

Гуртожитки КНЕУ зилишились без світла

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У студмістечку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) стався комунальний колапс: усі п’ять гуртожитків вишу на півтори доби залишилися без світла, а також без гарячої води.

У пресслужбі ДТЕК Київські електромережі відреагували на інцидент.

Там зазначили, що «станом на четвер, 18 червня 2026 року, електропостачання до всіх будівель Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, які раніше були відключені, повністю відновлено».

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«Хочемо уточнити, що відключення відбулося за ініціативою електропостачальника у зв’язку із заборгованістю. Водночас ДТЕК Київські електромережі як оператор системи розподілу не здійснює продаж електроенергії та не веде облік розрахунків клієнтів за неї — ці питання перебувають у зоні відповідальності електропостачальників. Саме тому інформацію щодо суми заборгованості коректно уточнювати у постачальника електроенергії. Зі свого боку зазначимо, що оператор системи розподілу діє виключно в межах чинного законодавства та виконує заявки електропостачальників щодо припинення чи відновлення електропостачання. У таких випадках компанія зобов’язана здійснити відключення і не має правових підстав відмовитися від цього (відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електроенергії)», — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що попередження про можливе відключення було завчасно надіслане університету – 2 червня 2026 року. Безпосередні роботи з відключення відбулися 16-17 червня.

Як писав ТСН.ua,у Києві гуртожитки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) залишилися без електроенергії та гарячого водопостачання.

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