«Навроцький, як колишній, забирає цяцьки»: реакція на скандал із орденом Білого Орла «розірвала» Мережу

Скандал між Зеленським та Навроцьким / © ТСН

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Дипломатичний конфлікт між президентами Польщі та України не вщухає на тлі УПА та Ордена Білого Орла. Поки Кароль Навроцький та Володимир Зеленський обмінялися спільними звинуваченнями, українці у Мережі бурхливо обговорюють один із найбільших скандалів між двома країнами.

ТСН.ua зібрав реакцію українців на позбавлення Зеленського найвищої польської нагороди Навроцьким.

Навроцький об’єднав українців

Користувачі Threads звернули увагу, що рішення польського президента забрати у Зеленського орден, який був подарований його попередником Дудою, неабияк об’єднало український народ.

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Додамо, що після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена, українські президенти влаштували дипломатичний демарш. Ввечері 20 червня Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко публічно заявили про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

Один із користувачів опублікував фото українських президентів та написав: “Рідкісний випадок, коли всі чотири президенти України опинилися по один бік барикад. Попри всі взаємні претензії та політичні війни, вони відмовилися від Ордена Білого Орла. Бо незалежна держава сама вирішує, кого шанувати у своїй історії. Солідарність, якої останнім часом так бракує».

Саме так і було задумано! Їм потрібна була картинка для внутрішнього польського телебачення про те, як вони «покарали» Україну. А Зеленський просто зламав їм увесь контент для піару. Розмазав усю велич однією ТТН-кою.

При цьому в Муссоліні, Катерини ІІ та Шредера цей орден чомусь не забирають, бо вони не ображали польську націю так, як УПА і Україна. Логіка просто вийшла з чату…».

© соцмережі

Українці іронічно прокоментували образу Польщі, що Зеленський відправив орден «Новою поштою»

У Навроцького образилися, що Зеленський вирішив повернути польський орден. Ба більше, відправити його поштою. Міністерка канцелярії польського лідера Агнешка Єнджак акцентувала, що президент Польщі «відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку». Українці іронічно відреагували на таку заяву поляків.

Ля, а чого вони очікували? Шо президент приїде, особисто в руки передасть і ще попозує на камери, шоб вони могли потім подрочити на ті фото?!

Стовідсотково. Канцелярія Навроцького явно розраховувала на довгу драму, де Україна буде виправдовуватися, просити чи щось доводити. А тут приїхав кур’єр, віддав коробку і весь їхній сценарій для хайпу зламався. Тому вони тепер так і бісяться, бо їх просто помножили на нуль.

Ага, бо Катерина ІІ та Муссоліні просто не встигли образити Агнешку Єнджак особисто в Твіттері. Логіка рівня: якщо диктатор помер, то його гріхи автоматично анулюються, а орден стає святим. Чистий сюр.

Образ 3 — Зеленський після відкликання нагороди не встав на коліна і не крикнув «О, дякую, польський пане, о, вибачте, польський пане». Образа 4 — Зе не перейменував підрозділ ССО з героїв УПА на честь Армії Крайової. Образа 5 — Зе не зніс пам’ятники Бандері та героям УПА по всій Україні, і не перейменував Івано-Франківськ на Станіславов. Образа 6 — українці вкрай знахабніли, більше не сприймають принижень».

© соцмережі

Українці обурені діями Польщі

Частина користувачів платформи вважає рішення Навроцького та останні заяви, які лунають від польських політиків, неправильними. Вони навіть порівнюють Варшаву із Москвою, бо ті «вибрали варіант накопичення образ, як москалі, з червоними лініями» через історичні події.

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Я в принципі так і думала) вони мали якось вийти з цієї ситуації, але вибрали варіант накопичення образ як москалі з червоними лініями.

Якщо Україна має всередині своєї країни робити так, як хоче президент Польщі, то чим це відрізняється від дій росії, яка хоче того самого?! Тільки тим, що Польща ще ракети на Україну не кидає?

А хтось саркастично порівняв Навроцького із «колишнім», бо «ідучи від тебе, здирає зі стін шпалери, бо він їх колись купував». Інша користувачка висміяла дії польського президента, який «як колишній забирає цяцьки» після розставання.

© соцмережі

© соцмережі

Чим загрожує скандал між Україною та Польщею

У Bloomberg вважають, що дипломатичний скандал між Варшавою та Києвом ризикує поховати мільярдні контракти на відновлення України. Масштабна дводенна конференція у польському Гданську мала стати важливим майданчиком для відбудови країни.

Журналісти видання підкреслюють: світовий банк оцінює повну вартість реконструкції України у приголомшливі 524 мільярди доларів, і Польща планувала стати ключовим хабом у відбудові. Організатори зустрічі збиралися підписати кілька десятків реальних контрактів, проте наразі інвестори б’ють на сполох.

Голова Кредобанку Якуб Карновський зробив зухвале попередження. Він заявив: «Нинішня суперечка ризикує коштувати нам бізнес-можливостей. Якщо польські компанії не зможуть їх використати, це зроблять конкуренти з інших місць», — констатував він.

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Водночас деякі експерти вважають, що цей скандал виник усвідомлено, щоб посварити українців та поляків. Вони зазначають, що економічний егоїзм та внутрішні проблеми у Польщі накопичувалися давно — від протестів польських фермерів та блокування експорту українського зерна до антиімміграційних настроїв через велику кількість українських біженців.

Польська бізнес-рада публічно закликала Варшаву та Київ вжити негайних заходів і послабити напруженість.

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