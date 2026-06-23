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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Наталка Денисенко виїхала з 37-річним бойфрендом за кордон і похизувалась їхнім розкішним відпочинком

Парочка вирушила до Туреччини, аби провести там літню відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
1 коментар
Наталка Денисенко з коханим

Наталка Денисенко з коханим / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко разом із сином та бойфрендом, манекенником Юрієм Савранським, виїхала за кордон.

Такою компанією вони вирішили насолодитися літньою відпусткою. Зокрема, акторка разом із 37-річним коханим та сином полетіла до Туреччини, аби відпочити від робочих буднів.

У своєму Instagram знаменитість активно ділиться фото, на яких показує, як минає її відпустка. Артистка вже встигла поплавати у морі. Вона ділилась пляжними фото, на яких позує в бікіні та демонструє неабияк струнку фігуру.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На світлинах Наталка Денисенко також постала в обіймах коханого. Парочка мило позувала на тлі моря, при цьому не приховувала романтичних почуттів одне до одного.

Наталка Денисенко з обранцем / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з обранцем / © instagram.com/natalka_denisenko

Щоправда, у коментарях під фото поцікавились, як обранець артистки зміг перетнути кордон. Проте раніше Юрій Савранський пояснював, що його звільнили зі служби у війську ще задовго до початку повномасштабної війни. Причиною цього є певні проблеми зі здоров’ям, в деталі яких манекенник не вдавався.

Нагадаємо, раніше Наталці Денисенко та її обранцеві дорікали за хизування відпочинком під час війни. Тоді Юрій Савранський різко відповів на критику.

Коментарі (1)
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ziz289
13:37, 2026.06.23
А що дозвіл від тцк є ? Можуть люди призовного віку виїжджати ? Щому цей 3.14 рас не служить ? Він інвалід ? Де тцк ?
Дата публікації
Кількість переглядів
38
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