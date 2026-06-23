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Наталка Денисенко виїхала з 37-річним бойфрендом за кордон і похизувалась їхнім розкішним відпочинком
Парочка вирушила до Туреччини, аби провести там літню відпустку.
Українська акторка Наталка Денисенко разом із сином та бойфрендом, манекенником Юрієм Савранським, виїхала за кордон.
Такою компанією вони вирішили насолодитися літньою відпусткою. Зокрема, акторка разом із 37-річним коханим та сином полетіла до Туреччини, аби відпочити від робочих буднів.
У своєму Instagram знаменитість активно ділиться фото, на яких показує, як минає її відпустка. Артистка вже встигла поплавати у морі. Вона ділилась пляжними фото, на яких позує в бікіні та демонструє неабияк струнку фігуру.
На світлинах Наталка Денисенко також постала в обіймах коханого. Парочка мило позувала на тлі моря, при цьому не приховувала романтичних почуттів одне до одного.
Щоправда, у коментарях під фото поцікавились, як обранець артистки зміг перетнути кордон. Проте раніше Юрій Савранський пояснював, що його звільнили зі служби у війську ще задовго до початку повномасштабної війни. Причиною цього є певні проблеми зі здоров’ям, в деталі яких манекенник не вдавався.
Нагадаємо, раніше Наталці Денисенко та її обранцеві дорікали за хизування відпочинком під час війни. Тоді Юрій Савранський різко відповів на критику.