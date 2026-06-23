Володимир Дантес неочікувано заспівав про токсичне кохання з відомою українською співачкою

Володимир Дантес та Маша Кондратенко

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Українські співаки Володимир Дантес та Маша Кондратенко неочікувано заспівали про токсичне кохання.

Артисти представили спільний трек, який отримав назву «донт тач». Композиція була створена в рамках музичного проєкту «Пісня за годину». Пісня розповідає про стосунки, які давно мали б завершитися, але все ще тримають двох людей поруч.

Особливістю «донт тач» стало те, що робота над треком тривала довше, ніж передбачає формат проєкту. Артистам довелося шукати баланс між різними музичними стилями, підходами до звучання та власним баченням майбутньої композиції.

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Володимир Дантес та Маша Кондратенко

«Мені було дуже легко працювати з Машею, я дуже поважаю її композиторський талант. Вона швидко знаходила цікаві мелодійні рішення, а я додавав свої деталі та фішки. Найцікавіше, що Маша переживала, чи не надто просто ми пишемо, а я був переконаний: сила хорошої пісні саме в її простоті», — розповідає співак.

Маша Кондратенко зізнається, що Володимир Дантес підтримав ідею проєкту ще до початку знімань, а під час роботи над піснею між артистами виникла справжня творча синергія.

«Під час роботи над „донт тач“ у нас виник справжній метч — було легко працювати разом і шукати потрібне звучання. Я дуже люблю творчість Вови й щаслива, що нам вдалося створити цю пісню. А ще після знімань в мене було відчуття, що ми обов’язково випустимо повну версію, і рада, що так і сталося», — говорить Маша Кондратенко.

«Донт тач» — це трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. Вона сумує за минулим і хоче повернути те, що вже закінчилося, хоча розуміє: це знову може принести біль. Він теж не приховує почуттів, але усвідомлює, що не зможе зробити її по-справжньому щасливою.

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У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес неочікувано «одружився» з відомою українською співачкою. Щоправда, сталося це в кліпі артиста MONATIK на його нову пісню «Тому що…».

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