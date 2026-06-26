Готовиться ли к отключениям света 27 июня: в "Укрэнерго" ответили

Отключение света

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В субботу, 27 июня, в Украине не планируется применение мер по ограничению электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Энергетики отметили, что завтра графики отключения света не прогнозируются. В то же время, компания обратилась к гражданам с просьбой перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.

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«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы — с 18:00 до 22:00», — добавили в «Укрэнерго».

Отключение света / © Укренерго

Напомним, днем 25 июня на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. Тогда энергетики призвали киевлян к экономному энергопотреблению.

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