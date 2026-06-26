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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Готовиться ли к отключениям света 27 июня: в "Укрэнерго" ответили

В «Укрэнерго» сообщили, будут ли отключения света 27 июня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света

В субботу, 27 июня, в Украине не планируется применение мер по ограничению электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Энергетики отметили, что завтра графики отключения света не прогнозируются. В то же время, компания обратилась к гражданам с просьбой перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы — с 18:00 до 22:00», — добавили в «Укрэнерго».

Отключение света / © Укренерго

Отключение света / © Укренерго

Напомним, днем 25 июня на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. Тогда энергетики призвали киевлян к экономному энергопотреблению.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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