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- Украина
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Готовиться ли к отключениям света 27 июня: в "Укрэнерго" ответили
В «Укрэнерго» сообщили, будут ли отключения света 27 июня.
В субботу, 27 июня, в Украине не планируется применение мер по ограничению электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Энергетики отметили, что завтра графики отключения света не прогнозируются. В то же время, компания обратилась к гражданам с просьбой перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — с 10:00 до 16:00.
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы — с 18:00 до 22:00», — добавили в «Укрэнерго».
Напомним, днем 25 июня на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. Тогда энергетики призвали киевлян к экономному энергопотреблению.