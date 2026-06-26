Что будет, если Путин попытается заменить Лукашенко: Тихановская озвучила сценарий для Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко / © Associated Press

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В Кремле могут рассматривать различные варианты развития событий в Беларуси, в том числе и попытку отстранить Александра Лукашенко, чтобы посадить в кресло руководителя еще более управляемую и лояльную к Москве фигуру.

Однако такой шаг неизбежно превратит страну в зону «постоянной турбулентности» — об этом заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в эфире «Київ24».

Она подчеркнула, что Беларусь — это прежде всего ее граждане, а не только руководитель. По ее словам, белорусский народ категорически не примет подставного человека Кремля.

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«Мы должны понимать, что Беларусь — это не один лидер страны, это все-таки люди. И люди не согласятся ни с какой фигурой, которую "поставили" или выбрали. Также будет голосование людей, и поэтому это будет постоянная "зона турбулентности" — граждане будут не согласны с политикой, будут протестовать», — заявила Тихановская.

Кроме того, попытка Москвы навязать свои взгляды вызовет жесткую реакцию со стороны Запада и приведет к окончательной дестабилизации всего региона, ведь белорусы не хотят становиться «марионетками» Кремля.

«Я думаю, наши европейские партнеры не согласятся с таким положением дел. Регион нестабилен — вот и все, и поэтому люди не будут служить России. Здесь так же может быть много сценариев», — добавила оппозиционерка.

Тихановская подчеркнула, что дальнейшее развитие событий в Беларуси и в целом будущая геополитика Восточной Европы сейчас напрямую зависят от успехов Украины.

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«Многое зависит от Украины, ведь сейчас Украина — региональный лидер, и именно она будет формировать новую геополитику в нашем регионе», — подытожила Светлана Тихановская.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на Валдай для переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, где стороны планируют обсудить вопросы сотрудничества и мировую обстановку.

Встреча проходит на фоне сообщений об усилении давления со стороны Кремля на Минск относительно участия в войне против Украины, что Лукашенко накануне публично опроверг, обращаясь к российскому послу.

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