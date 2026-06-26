Опасность во время купания: как распознать ужа и может ли гадюка укусить в воде

Змеи почти никогда не нападают на людей в воде

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В разгар летнего сезона отдыха на украинских реках и озерах многие панически боятся встретить змею , опасаясь укуса прямо во время купания. Однако такие страхи абсолютно безосновательны. Оказавшись в воде, эти создания сосредоточены исключительно на охоте и поиске пищи, а не на атаках на людей.

Об особенностях поведения пресмыкающихся в водоемах рассказал герпетолог Алексей Марущак в интервью «Телеграфу».

Укусы в воде: миф или реальность

Сугубо с технической точки зрения пресмыкающееся действительно способно совершить укус под водой. Именно так водяные ужи хватают свою природную добычу — мелкую рыбу, такую как бычок или солнечный окунь. Но агрессия по отношению к людям в такой среде для них абсолютно нетипична и крайне маловероятна.

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"Технически это возможно, потому что они в воде охотятся... Но чтобы кого-то в воде укусила змея — я о таком не слышал", — говорит герпетолог.

Как распознать безопасного ужа

Эксперт объяснил, что если вы заметили плывущую по озеру или реке змею, то почти со стопроцентной вероятностью это обычный безопасный уж. Чтобы окончательно убедиться и не спутать его с ядовитой гадюкой, следует обратить внимание на несколько ключевых внешних признаков. Независимо от вида, главное правило для отдыхающих — не трогать пресмыкающегося и дать ему спокойно отползти или отплыть.

Безопасного ужа отличают следующие характерные черты:

Голова и глаза: у ужа светлые пятна за глазами и круглые зрачки, тогда как голова гадюки однотонная, а зрачки — вертикальные, как у кошек.

Тело и чешуя: туловище ужа стройное с длинным хвостом и гладкой чешуей, а вот гадюка значительно толще, с коротким тупым хвостом и шершавой кожей.

Окрас: водяные ужи часто имеют оливковый цвет с шахматным узором на боках, тогда как серую спину гадюки украшает четкий темный зигзаг.

Напомним, появление змей на приусадебном участке с наступлением летнего тепла — распространенная проблема для многих хозяев. Пресмыкающихся привлекают места, где можно найти воду, прохладу или пищу. Чтобы отпугнуть пресмыкающихся от вашего участка , опытные огородники советуют сажать правильные растения у забора.

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