Надувные круги не спасают: главные мифы о безопасности детей на воде

Ребенок в надувном кругу / © ТСН

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Вода — коварная стихия, где каждая секунда промедления может стать роковой для детей. Много родителей доверяют надувным кругам и собственной бдительности, однако часто это приводит к трагедиям. Существует пять мифов, мешающих трезво оценивать риски.

Об этом пишет radioclub.

Безопасность детей на воде — 5 мифов

Миф 1. На мелководье или в надувном бассейне ребенок в полной безопасности — там невозможно утонуть

Много взрослых убеждены: если вода доходит ребенку только до колен или до пояса, серьезной опасности нет, так что можно ненадолго отвлечься на телефон или домашние дела.

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Реальность: для маленького ребенка, особенно в возрасте до 3 — 5 лет, смертельно опасными могут быть даже несколько сантиметров воды — достаточно уровня, закрывающего нос и рот. Если малыш споткнется, поскользнется на скользком дне бассейна или упадет лицом в воду, может возникнуть рефлекторный спазм дыхательных путей (ларингоспазм). Или ребенок просто растеряется и не сможет самостоятельно перевернуться или подняться. Именно поэтому даже надувные бассейны во дворе, декоративные водоемы или большие лужи после дождя нуждаются в таком же постоянном визуальном контроле, как и открытая глубокая вода.

Миф 2. Надувные аксессуары обеспечивают безопасность ребенка в воде

Родители часто воспринимают яркие круги, нарукавники или матрасы как надежный способ удержать ребенка на поверхности без постоянного участия взрослого.

Реальность: надувные аксессуары — это только игрушки для отдыха, а не спасательные средства. Их легко повредить о камень или ракушку, клапан может открыться во время игры, а швы разойтись от перегрева на солнце. К тому же дети нередко ускользают из кругов вниз головой и могут застрять под ними в воде, а нарукавники часто спадают из мокрых рук во время активных движений или прыжков. Кроме того, такие аксессуары формируют опасную привычку держаться в воде вертикально. Поэтому без них ребенок инстинктивно повторяет ту же позу и быстро погружается.

Миф 3. Учить плавать до 3 — 4 лет не имеет смысла

Часто родители считают, что в раннем возрасте ребенок еще не готов усваивать навыки плавания, поэтому откладывают обучение до старшего возраста.

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Реальность: статистика показывает, что у детей с 1 до 4 лет наивысший риск несчастных случаев на воде. Раннее обучение нужно не для освоения спортивных стилей, а для формирования базовых навыков самоспасения. Уже в 1 — 2 года ребенка можно научить задерживать дыхание во время погружения, спокойно реагировать на брызги и, самое важное, переворачиваться на спину (техника Float-to-Live), чтобы удерживать дыхательные пути над водой и ждать помощи.

Миф 4. Если ребенок начнет тонуть, это будет сразу видно и слышно

Фильмы и сериалы часто показывают утопление как громкую и беспорядочную борьбу: крики, брызги, махание руками.

Реальность: в жизни все происходит совсем иначе — быстро и почти беззвучно. Когда вода попадает в дыхательные пути, организм запускает инстинктивную реакцию выживания: человек способен лишь коротко вдохнуть и выдохнуть в момент, когда рот появляется над водой. Для крика просто нет воздуха. Так же ребенок не машет руками, потому что инстинктивно разводит их в стороны, пытаясь вытолкнуть себя вверх. Тело остается вертикальным, и со стороны это может выглядеть как обычная игра или попытка «карабкаться по невидимой веревке».

Миф 5. Если ребенок любит воду и не боится глубины, с ним ничего не произойдет

Взрослые часто воспринимают смелость ребенка, его любовь к воде и уверенное ныряние как доказательство того, что ситуация находится под контролем.

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Реальность: отсутствие страха перед водой — это не преимущество, а серьезный фактор риска. Психологическая смелость у детей не отвечает их возможностям. Бесстрашный ребенок может самостоятельно забежать на глубину, прыгнуть в воду без разрешения или броситься за игрушкой по течению. В то же время, он еще не умеет правильно оценивать собственные силы, поэтому рискует быстро истощиться или столкнуться с судорогами.

Даже если ребенок уже умеет плавать, он может случайно проглотить воду во время смеха или ныряния, а попытка откашляться посреди водоема часто вызывает сбой дыхания, панику и мгновенную потерю контроля.

Напомним, в Одесской области уже несколько дней продолжаются поиски 10-летней девочки, которую во время купания на стихийном пляже у Сычавки внезапный порыв ветра отнес на надувном круге в открытое море. Спасатели обследовали 6 км побережья, сотни гектаров надводной поверхности и дна, привлекая к операции водолазов, авиацию и психологов.

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