В Крыму срочно запретили детский отдых и экскурсии до конца лета

Крым / © УНИАН

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Во временно оккупированном Крыму запретили детский отдых до конца лета.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По указу российского руководителя оккупированного полуострова Сергея Аксенова с 22 июня по 1 сентября временно запрещено бронирование и размещение детей и детских групп в лагерях, санаториях, отелях и других местах. Под запретом для детей также экскурсии, фестивали и тренировочные сборы.

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Власти оккупированного полуострова объясняют такие меры соображениями безопасности.

Это происходит на фоне военных угроз и топливного кризиса в Крыму.

Ранее в "Крым.Реалии" выяснили, что российские власти в этом году потратили десятки миллионов рублей на закупку путевок на оздоровление детей льготных категорий в Крыму.

Напомним, Украина усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Это повлекло за собой проблемы с логистикой противника, топливный кризис, перебои со светом и панику среди россиян. Из-за господствующих настроений оккупационные "власти" вводят ограничения, а российские военные начинают эвакуацию своих семей.

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Ранее мы писали о том, как сотни машин штурмуют Керченский мост из-за масштабных пожаров.

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