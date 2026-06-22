Землетрясение / © Associated Press

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В Крыму утром 22 июня зафиксировали четыре сильных землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки были ощутимы в 05:09, 05:27, 06:14 и 07:11. По данным Главного центра специального контроля, эпицентры землетрясений находились у берегов Севастополя в Черном море — в 8 км, 7 км и дважды — 13 км от побережья Крыма.

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По классификации землетрясений относится к ощутимым. Магнитуда колебаний — 3,6; 3,7; 3,3 и 3,8 по шкале Рихтера.

Тем временем в пабликах сообщают о сильных колебаниях, которые качают и трясут дома. Жители полуострова паникуют из-за землетрясений.

«Сильно задрожало, что стены закачались», — пишут они.

© Главный центр специального контроля

Напомним, в оккупированном Армянске в Крыму возник мощный пожар на объекте российских оккупантов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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