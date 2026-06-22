- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 847
- Время на прочтение
- 1 мин
Крым вздрагивает от сильных землетрясений — дома шатаются, люди в панике (карта)
В пабликах сообщают о сильных колебаниях, которые качают дома. Эпицентры землетрясений находились у берегов Севастополя в Черном море.
В Крыму утром 22 июня зафиксировали четыре сильных землетрясения.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Подземные толчки были ощутимы в 05:09, 05:27, 06:14 и 07:11. По данным Главного центра специального контроля, эпицентры землетрясений находились у берегов Севастополя в Черном море — в 8 км, 7 км и дважды — 13 км от побережья Крыма.
По классификации землетрясений относится к ощутимым. Магнитуда колебаний — 3,6; 3,7; 3,3 и 3,8 по шкале Рихтера.
Тем временем в пабликах сообщают о сильных колебаниях, которые качают и трясут дома. Жители полуострова паникуют из-за землетрясений.
«Сильно задрожало, что стены закачались», — пишут они.
Напомним, в оккупированном Армянске в Крыму возник мощный пожар на объекте российских оккупантов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.