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В Крыму атаковали еще два моста: взрывы разорвали полуостров, перебиты сухопутные въезды
Атака на Крым началась примерно в полночь и продолжалась несколько часов. Тревогу отменили уже после четырех утра.
В ночь на 11 июня во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Сообщается о пожарах в районах Симферополя и Севастополя, а также о повреждениях мостов на сухопутных въездах на полуостров.
По предварительным данным, атака продолжалась несколько часов — примерно с полуночи до после четырех часов.
В Севастополе взрывы прогремели в районе Казачьей бухты. Также сообщалось о возможных попаданиях в районе Камышевой бухты и Стрелковой, где расположены военные объекты оккупантов.
Отдельно паблики писали о работе ПВО в Армянске. По их данным, там мог быть поврежден автомобильный мост, а очевидцы сообщали о горящих грузовиках.
Также появилась информация о повреждении моста на въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. Масштабы разрушений уточняются, официального подтверждения этих данных пока нет.
Напомним, российская логистика к временно оккупированному Крыму постепенно испытывает осложнения из-за ударов по сухопутным коридорам и усиления влияния беспилотных систем в морском и воздушном пространстве.
Ранее в Сети опубликовали фото последствий атак на Чонгарский мост и понтонную переправу, которую построили оккупационные власти.