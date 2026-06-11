В Крыму атаковали еще два моста: взрывы разорвали полуостров, перебиты сухопутные въезды

В Крыму неспокойно / © Associated Press

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В ночь на 11 июня во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Сообщается о пожарах в районах Симферополя и Севастополя, а также о повреждениях мостов на сухопутных въездах на полуостров.

По предварительным данным, атака продолжалась несколько часов — примерно с полуночи до после четырех часов.

В Севастополе взрывы прогремели в районе Казачьей бухты. Также сообщалось о возможных попаданиях в районе Камышевой бухты и Стрелковой, где расположены военные объекты оккупантов.

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Отдельно паблики писали о работе ПВО в Армянске. По их данным, там мог быть поврежден автомобильный мост, а очевидцы сообщали о горящих грузовиках.

Также появилась информация о повреждении моста на въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. Масштабы разрушений уточняются, официального подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, российская логистика к временно оккупированному Крыму постепенно испытывает осложнения из-за ударов по сухопутным коридорам и усиления влияния беспилотных систем в морском и воздушном пространстве.

Ранее в Сети опубликовали фото последствий атак на Чонгарский мост и понтонную переправу, которую построили оккупационные власти.

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