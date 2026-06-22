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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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842
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В Крыму пылает здание ФСБ после "прилетов" (фото)

После «прилета» по враждескому объекту в Армянске была слышна детонация.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар в здании пограничной службы ФСБ в Армянске

Пожар в здании пограничной службы ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

В оккупированном Армянске (Крым) зафиксировали мощный пожар на объекте российских оккупантов. Спутниковые данные подтверждают возгорание здания пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Крымский ветер».

По результатам спутникового наблюдения мониторинговая группа подтвердила возгорание в здании пограничной службы ФСБ России в Армянске. Фиксируются интенсивные тепловые сигнатуры.

Подписчики телеграм-канала сообщали, что после «прилета» была детонация, возможно, боеприпасов.

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму прозвучала серия взрывов: Феодосия частично осталась без света, в Армянске после попыток ПВО сбить беспилотники вспыхнул пожар в районе вокзала, также громкие звуки слышали в Симферопольском районе.

Заметим, 21 июня Крым также находился под масштабной атакой: полуостров содрогался от взрывов, были обесточены ключевые районы и остановлена работа насосных станций, из-за чего жители остались без света и воды. Оккупационные «власти» объявили о полном запрете продажи горючего на АЗС, оставив его только для госпотребностей. Президент Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение украинскими силами военной логистики, нефтебазы в Керчи, морских путей транспортировки нефти, а также средств ПВО врага.

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Дата публикации
Количество просмотров
842
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