В Крыму пылает здание ФСБ после "прилетов" (фото)

Пожар в здании пограничной службы ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

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В оккупированном Армянске (Крым) зафиксировали мощный пожар на объекте российских оккупантов. Спутниковые данные подтверждают возгорание здания пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Крымский ветер».

По результатам спутникового наблюдения мониторинговая группа подтвердила возгорание в здании пограничной службы ФСБ России в Армянске. Фиксируются интенсивные тепловые сигнатуры.

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Подписчики телеграм-канала сообщали, что после «прилета» была детонация, возможно, боеприпасов.

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Пожар в здании ФСБ в Армянске / © Крымский ветер

Напомним, в ночь на 22 июня в Крыму прозвучала серия взрывов: Феодосия частично осталась без света, в Армянске после попыток ПВО сбить беспилотники вспыхнул пожар в районе вокзала, также громкие звуки слышали в Симферопольском районе.

Заметим, 21 июня Крым также находился под масштабной атакой: полуостров содрогался от взрывов, были обесточены ключевые районы и остановлена работа насосных станций, из-за чего жители остались без света и воды. Оккупационные «власти» объявили о полном запрете продажи горючего на АЗС, оставив его только для госпотребностей. Президент Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение украинскими силами военной логистики, нефтебазы в Керчи, морских путей транспортировки нефти, а также средств ПВО врага.

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