Очереди на АЗС в Крыму / © из соцсетей

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Россия и дальше будет держаться за Крым как ключевой символ и один из главных трофеев войны — даже если полуостров фактически окажется в изолированном режиме. Для Кремля это не только территория, но и важный элемент идеологии, а также стратегические бонусы, в частности, контроль над акваторией Азовского моря.

Об этом пишет глава Сил Беспилотных Систем ВС Украины Роберт «Мадьяр» Бровди.

Впрочем, по словам Мадяра, с военной точки зрения Крым как плацдарм для дальнейших атак все больше теряет значение. Ситуация постепенно меняется под влиянием системных ударов по инфраструктуре, логистике и военным объектам.

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«Рецепт» от «Мадяра»

Как отмечает Мадяр, россиянам в Крыму подают фирменный украинский «борщ». Речь идет о поражениях ПВО и флота, проблемах со снабжением, сокращении туристического потока, перебоях с энергоснабжением и транспортных ограничениях.

«Корми, дедо бункерный (Путин — ред.), дотациями, но не мечтай контролировать, — как было, уже не будет», — уверяет он.

Несмотря на это, контроль над полуостровом уже не выглядит таким стабильным, как раньше. Ситуация для России постепенно усложняется, а содержание Крыма превращается в растущий вызов.

Украинцам на временно оккупированных территориях советуют быть осторожными, избегать военных объектов и заботиться о собственной безопасности, учитывая повышенные риски.

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«Птица работает ювелирно, однако щепки будут каждый раз летать при рубке леса. Иначе демилитаризировать червя и выкурить 1 млн оккупосов с полуострова не усматривается. Работы йобом и мы ее знаем», — отмечает «Мадяр».

По его прогнозу, развитие событий вокруг Крыма может иметь не только военное, но и политическое значение. Это может стать настоящим переломным для российской системы, длительно держащейся на символах и контроле. Военный напоминает: все диктаторы падают внезапно.

«Сегодня Крым московский „ложит“. Чемодан без ручки- тяжелая ноша. Птицы СБС реализуют рецепт борща от Украинской Любелюбной Птицы в ТОТ», — заключил Бровди.

Ранее говорилось, что в воскресенье, 21 июня, Крым попал под серьезную атаку БпЛА. Там раздаются взрывы, а в некоторых регионах — исчез свет. Более того, местные АЗС, по информации пабликов, полностью остановили продажу горючего.

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