Украина нашла уязвимое место российской армии: эффект уже заметен на фронте – NYT

Военный ВСУ с беспилотником

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Украина все активнее сказывается на российской логистике в тылу, и это уже создает для армии РФ серьезные проблемы. Речь идет об ударах по дорогам, железным дорогам, складам, топливной инфраструктуре и другим объектам, обеспечивающим российские войска на фронте.

Как пишет The New York Times, новый этап украинской кампании беспилотников может изменять ситуацию на поле боя.

Если раньше дроны превратили прифронтовую полосу в зону постоянного поражения, а дальнобойные удары стали регулярно доставать нефтяную инфраструктуру и оборонные заводы РФ, то теперь Киев сосредотачивается на средней глубине российского тыла.

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Речь идет о маршрутах поставок, которые в отдельных случаях расположены более чем в 160 км от линии фронта. Украинские военные называют эту кампанию "логистической блокадой".

Что меняют украинские удары

Украина атакует незащищенные грузовики, поезда и другие объекты в тылу российских войск с помощью дронов с модернизированными двигателями и батареями, связью Starlink и новыми элементами искусственного интеллекта.

По оценкам издания, ужесточение таких ударов уже приводит к проблемам с горючим, затрудняет ротацию российских подразделений и снижает активность войск РФ на фронте.

"Вот что нового, и вот что действительно вредит россиянам", - сказал отставной австралийский генерал и исследователь Института Лоуи Мик Райан.

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По его словам, скоординированная украинская кампания усложняет Москве наращивание темпа наступления. Весенние и летние атаки РФ пока не принесли заметных результатов.

Россия теряла территории в мае

По данным украинского проекта DeepState, май стал первым месяцем с 2023 года, когда у России были чистые территориальные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в мае Украина вернула почти на 40 квадратных миль больше территорий, чем потеряла.

Удары по логистике РФ стали частью более широкой кампании, которая охватывает сразу несколько уровней: ближнюю “зону поражения” на фронте, среднюю глубину поставок на оккупированных территориях и дальние объекты уже на территории России.

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Украина наращивает производство дронов

Украинские предприятия производят все больше беспилотников. По данным украинских чиновников, это позволяет ежемесячно наносить более 5000 ударов средней и большой дальности.

Министр обороны Михаил Федоров заявлял, что в прошлом месяце украинские силы нанесли вдвое больше ударов на расстоянии не менее 30 миль от линии фронта, чем в апреле.

Институт изучения войны в Вашингтоне отмечал, что подобные удары могут означать переход войны в новую фазу. По мнению аналитиков, Украина получает ограниченное по времени окно возможностей для механизированных наступательных действий, если сможет дезорганизовать российские силы на всю оперативную глубину.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг в Foreign Affairs также писал, что война может находиться на поворотном этапе. По его оценке, ухудшение боевых показателей России дает Украине шанс подтолкнуть Москву к прекращению огня.

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Почему преимущество может быть временным

В то же время, украинские военные признают, что нынешнее окно возможностей может быстро закрыться, если Россия адаптируется.

Командир второго батальона Первого отдельного центра беспилотных систем с позывным "Кот" заявил, что главная идея состоит в том, чтобы Россия "по-настоящему ощутила войну" и поняла, что расстояние больше не гарантирует безопасность.

По данным Генштаба, уже на следующий день после этого заявления украинские силы успешно ударили по российским нефтеперерабатывающим заводам, складам и системам ПВО в России и на оккупированных территориях.

Какие проблемы остаются

Несмотря на успехи украинской дроновой кампании, ситуация для Украины остается сложной. Россия продолжает разрушать города на востоке, которые важны для обороны Донбасса.

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Кроме того, после зимних ударов РФ по энергетической инфраструктуре, Украина опасается нового гуманитарного кризиса, если война затянется еще на одну зиму.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что запасы ракет к системам Patriot в Украине достигли критического уровня, а Москва использует эту уязвимость для ударов по Киеву и другим городам.

Украинские военные подчеркивают, что сохранить темп можно только при дальнейшем наращивании производства вооружений.

В мае Михаил Федоров объявил о планах направить более 113 млн. долларов на разработку оружия для кампании "логистической блокады". По данным Кильского института, европейские страны в этом году выделили на производство дронов в Украине 1,63 млрд долларов, что уже превышает объемы финансирования за весь 2025 год.

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Почему важна собственная оборонная промышленность

Украина годами просила союзников предоставить оружие, способное избивать на большие расстояния. Однако западные системы часто ограничивались дефицитом боеприпасов, политическими условиями по дальности применения и техническими сложностями с поражением движущихся целей.

Поэтому Киев сделал ставку на развитие собственной оборонной промышленности.

Представитель украинской компании, производящей реактивный дрон "Барс", рассказал, что в 2024 году компания имела контракт на 112 ударных дронов большой дальности. Новый контракт, по его словам, уже предусматривает поставки 25 тысяч дронов, способных избивать на средние и большие дистанции.

Где кампания работает самое заметное

Наиболее заметные результаты ударов по российской логистике, по оценкам издания, есть на южном фронте. Там география способствует украинским силам.

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Этот район включает так называемый сухопутный коридор РФ в оккупированный Крым. Москва использует около 185 миль открытых дорог для снабжения своих войск.

Украинские военные заявляли, что операторы дронов установили воздушный контроль над частью этого маршрута, что существенно усложнило поставки российской армии и доставку горючего в Крым.

Единственной другой прямой связью между Россией и Крымом остается Керченский мост, который Украина уже неоднократно атаковала.

Украинские командиры считают, что Россия не сможет бесконечно растягивать ПВО и войска на расстоянии, которые теперь способны преодолевать украинские дроны.

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