Первая обрезка огурцов / © Associated Press

Реклама

С наступлением тепла огурцы начинают стремительно наращивать зеленую массу. Однако опытные огородники знают, что для того, чтобы растение не тратило силы зря, его нужно своевременно формировать.

На странице gorod_natalya рассказали о простом способе первого пасынкования огурцов, которое проводят на ранней стадии роста. Ведь именно сейчас закладывается основа будущего здорового и урожайного куста.

Как провести первую обрезку

При первом пасынковании внимание уделяют нижней части растения. Сначала удаляют всё, что образуется в пазухах первых двух нижних листьев. Иными словами, первый и второй листовые узлы полностью очищают от боковых побегов.

Реклама

Далее, на уровне третьего нижнего листа также удаляют лишние побеги в пазухе листа. После этого растение оставляют в покое и дают ему возможность продолжать рост.

Зачем это делать

Главная цель первого пасынкования — помочь огурцу сформировать крепкий и хорошо развитый куст. Удаляя нижние пасынки на начальном этапе, вы стимулируете растение направлять питательные вещества на развитие корневой системы и основного стебля.

В результате куст становится более крепким, лучше проветривается и впоследствии способен сформировать больше здоровых завязей и плодов. Кроме того, очистка нижней части растения помогает снизить риск развития грибковых заболеваний, ведь листья и побеги не соприкасаются с влажной почвой.

Первая обрезка огурцов занимает всего несколько минут, но может существенно повлиять на будущий урожай, поэтому именно этот простой агротехнический лайфхак часто становится секретом хорошего плодоношения летом.

Реклама

Новости партнеров