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Первая обрезка огурцов — простой шаг, который поможет вырастить крепкий и урожайный куст
Если ваши огурцы уже активно растут, самое время уделить им немного внимания. Первое пасынкование — одна из важнейших процедур в начале сезона, которая помогает растению направить силы на формирование крепкого куста и будущего урожая.
С наступлением тепла огурцы начинают стремительно наращивать зеленую массу. Однако опытные огородники знают, что для того, чтобы растение не тратило силы зря, его нужно своевременно формировать.
На странице gorod_natalya рассказали о простом способе первого пасынкования огурцов, которое проводят на ранней стадии роста. Ведь именно сейчас закладывается основа будущего здорового и урожайного куста.
Как провести первую обрезку
При первом пасынковании внимание уделяют нижней части растения. Сначала удаляют всё, что образуется в пазухах первых двух нижних листьев. Иными словами, первый и второй листовые узлы полностью очищают от боковых побегов.
Далее, на уровне третьего нижнего листа также удаляют лишние побеги в пазухе листа. После этого растение оставляют в покое и дают ему возможность продолжать рост.
Зачем это делать
Главная цель первого пасынкования — помочь огурцу сформировать крепкий и хорошо развитый куст. Удаляя нижние пасынки на начальном этапе, вы стимулируете растение направлять питательные вещества на развитие корневой системы и основного стебля.
В результате куст становится более крепким, лучше проветривается и впоследствии способен сформировать больше здоровых завязей и плодов. Кроме того, очистка нижней части растения помогает снизить риск развития грибковых заболеваний, ведь листья и побеги не соприкасаются с влажной почвой.
Первая обрезка огурцов занимает всего несколько минут, но может существенно повлиять на будущий урожай, поэтому именно этот простой агротехнический лайфхак часто становится секретом хорошего плодоношения летом.