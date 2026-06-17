Введут ли США новые санкции против РФ: Трамп ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп заявил, что администрация США в настоящее время анализирует целесообразность введения новых санкций против Российской Федерации.

Об этом он сообщил в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

Трамп о санкциях против РФ — что заявил

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях, американский лидер сосредоточил внимание на динамике стоимости энергоносителей на мировом рынке.

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«Мы рассматриваем этот вопрос. Мы видим, как сильно упала цена на нефть…», — отметил Дональд Трамп.

По словам президента США, рыночные тенденции свидетельствуют о скором возвращении к предыдущим показателям.

«Скоро она достигнет того уровня, который был четыре месяца назад. Это просто невероятно», — отметил Дональд Трамп.

Санкции против РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.

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Ранее политолог Юрий Богданов заявлял, что администрация Трампа может приблизить завершение войны России против Украины только посредством давления на Москву через санкции и поддержки Киева.

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