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Введут ли США новые санкции против РФ: Трамп ответил
Дональд Трамп оценил перспективы новых санкций против России на фоне цен на нефть.
Дональд Трамп заявил, что администрация США в настоящее время анализирует целесообразность введения новых санкций против Российской Федерации.
Об этом он сообщил в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.
Трамп о санкциях против РФ — что заявил
Отвечая на вопрос о возможных ограничениях, американский лидер сосредоточил внимание на динамике стоимости энергоносителей на мировом рынке.
«Мы рассматриваем этот вопрос. Мы видим, как сильно упала цена на нефть…», — отметил Дональд Трамп.
По словам президента США, рыночные тенденции свидетельствуют о скором возвращении к предыдущим показателям.
«Скоро она достигнет того уровня, который был четыре месяца назад. Это просто невероятно», — отметил Дональд Трамп.
Санкции против РФ — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.
Ранее политолог Юрий Богданов заявлял, что администрация Трампа может приблизить завершение войны России против Украины только посредством давления на Москву через санкции и поддержки Киева.