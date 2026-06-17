Чи запровадить США нові санкції проти РФ: Трамп відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп заявив, що адміністрація США наразі аналізує доцільність запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це він повідомив під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Трамп про санкції проти РФ — що заявив

Відповідаючи на запитання щодо можливих обмежень, американський лідер зосередив увагу на динаміці вартості енергоносіїв на світовому ринку.

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«Ми розглядаємо це питання. Ми бачимо, наскільки сильно впала ціна на нафту…», — зазначив Дональд Трамп.

За словами президента США, ринкові тенденції свідчать про швидке повернення до попередніх показників.

«Скоро вона досягне того рівня, який був чотири місяці тому. Це просто неймовірно», — зазначив Дональд Трамп.

Санкції проти РФ — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

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Раніше політолог Юрій Богданов заявляв, що адміністрація Трампа може наблизити завершення війни Росії проти України лише за допомогою тиску на Москву через санкції та підтримку Києва.

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