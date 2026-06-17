Metallica розлютила українців співпрацею з російським гуртом, який підтримує війну

Metallica

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Американський метал-гурт Metallica опинився в центрі гучного скандалу через співпрацю з російським гуртом «Слот», який пов’язують із підтримкою окупації українських територій та російської агресії.

Американські рокери, які від початку повномасштабної війни неодноразово допомагали Україні, несподівано наразилися на хвилю критики від власних шанувальників. Причиною стала публікація в Instagram, присвячена конкурсу каверів до 30-річчя альбому «Load». Одним із відзначених учасників став російський гурт «Слот». Саме відео з його виконанням з’явилося на сторінці Metallica. Незабаром під дописом почали масово з’являтися обурені коментарі. Фанати закликали музикантів звернути увагу на діяльність російського колективу.

Допис Metallica

«Ви зробили величезну помилку. Будь ласка, видаліть це відео. Учасники цього гурту відкрито підтримують вторгнення Росії в Україну», — написали користувачі під публікацією.

«Не можна одночасно підтримувати Україну і просувати гурт, який виступав на окупованих територіях та перед російськими військовими», — йдеться в одному з найпопулярніших звернень.

Особливо гостро на ситуацію відреагували українські прихильники Metallica. Вони нагадали музикантам про їхню багаторічну підтримку України та про військових, які слухали легендарний гурт навіть на передовій. На думку фанатів, поява «Слот» на офіційній сторінці американського колективу суперечить цінностям, які Metallica демонструвала після початку великої війни.

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Допис «Слот»

Історія самого «Слот» також викликала додаткові запитання. На початку повномасштабного вторгнення музиканти виступили із заявою проти війни, через що зіткнулися з проблемами в Росії. Згодом колектив змінив склад, а вже пізніше російські медіа повідомляли про його виступи на окупованій частині Запорізької області перед військовими РФ. Також гурт неодноразово давав концерти в анексованому Криму після його окупації.

Після 24 лютого 2022 року Metallica активно підтримувала Україну не лише словами. Через благодійний фонд All Within My Hands музиканти переказали сотні тисяч доларів на гуманітарну допомогу українцям, а також долучилися до збору близько мільйона доларів для ініціативи #ChefsForUkraine. Саме тому нинішня співпраця з російським колективом стала несподіванкою для багатьох прихильників гурту. Наразі Metallica публічно не відреагувала на критику та не пояснила, чи знали представники команди про діяльність «Слот» на окупованих українських територіях.

Metallica / © www.metallica.com

Нагадаємо, нещодавно 62-річний лідер Metallica освідчився коханій під водою просто під час дайвінгу з акулами.

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