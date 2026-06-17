Дружина MONATIK розчулила танцями співака з однорічним сином Леоном удома

MONATIK з родиною / © instagram.com/monatik_official

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Дружина українського співака MONATIK — Ірина Монатік — поділилася рідкісними сімейними кадрами з артистом та їхнім молодшим сином Леоном.

У своєму Instagram обраниця виконавця показала, як Дмитро проводить час із півторарічним сином удома. Зворушливі кадри з’явилися саме в день прем’єри нового кліпу артиста на пісню «Тому що…», яка стала першою частиною музичної трилогії.

На кадрах маленький Леон разом із татом танцює під нову композицію, а поруч із ними домашній улюбленець родини. Ірина не приховувала захоплення новою роботою чоловіка та закликала шанувальників переглянути прем’єру.

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MONATIK з сином Леоном / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK з сином Леоном / © instagram.com/irishamonatik

«Радіємо неймовірній премʼєрі. Це така прекрасна робота, дарує стільки радості та щастя. Самі переконайтесь. Ба більше, це Акт 1 „Ранок весілля“ неочікуваної трилогії. Ми ще багато всього приготували попереду», — поділилася Ірина.

Сам MONATIK не залишився осторонь і зворушливо відреагував на відео дружини: «Все моє життя». Тим часом прихильники засипали родину теплими словами та компліментами, а також поділилися враженнями від нової пісні співака.

Дуже крута робота! Передивилася кліп вже декілька разів

Милішого та музичнішого сьогодні ми вже нічого не побачимо

Які ви чудесні

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Дмитро та Ірина стали батьками втретє. Подружжя повідомило про народження сина напередодні Різдва та розсекретило, що хлопчика назвали Леоном. Також закохані виховують двох старших синів — Данила та Платона.

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