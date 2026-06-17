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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Навіщо експерти радять розсипати чилі-порошок в саду: цей простий літній лайфгак захистить від популярної проблеми

У літній сезон садівники дедалі частіше стикаються з проблемою небажаних «гостей» — білок, гризунів та інших тварин, які розоряють клумби, псують рослини або з’їдають корм у годівницях для птахів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як використовувати чилі порошок у саду

Як використовувати чилі порошок у саду / © pexels.com

Одним із несподівано простих рішень експерти в Tom’s Guide називають звичайний чилі-порошок. Попри те, що ідея може звучати дивно, цей кухонний інгредієнт уже давно використовується як природний засіб захисту саду від шкідників.

Чому чилі-порошок працює в саду

Головний активний компонент у перці чилі — капсаїцин. Саме він створює пекучий ефект і відлякує багатьох тварин, зокрема:

  • білок;

  • мишей і щурів;

  • деяких комах і дрібних шкідників.

При цьому важливо, що птахи не відчувають капсаїцину так, як ссавці, тому корм у годівницях для них залишається безпечним.

Як використовують чилі-порошок у саду

Садівникам радять застосовувати порошок у кількох простих способах:

  1. Біля годівниць для птахів — невелику кількість порошку розсипають навколо місця, де знаходиться корм. Це допомагає відлякувати білок і гризунів, які намагаються його викрасти.

  2. На грядках і клумбах — чилі-порошок можна обережно посипати навколо рослин, які часто пошкоджують тварини.

  3. У поєднанні з іншими засобами — його часто використовують разом із фізичним захистом — сітками, клітками для годівниць або спеціальними бар’єрами.

Переваги такого методу

Експерти відзначають кілька важливих плюсів:

  • це натуральний і доступний засіб;

  • не потребує дорогих пристроїв;

  • не шкодить птахам;

  • легко використовувати в домашніх умовах;

  • підходить для невеликих садів і дач.

На що варто звернути увагу

Попри ефективність, метод має свої обмеження:

  • після дощу порошок потрібно наносити повторно;

  • не варто використовувати надмірну кількість;

  • слід уникати потрапляння в очі та на шкіру;

  • це допоміжний, а не абсолютний захист від шкідників.

Чилі-порошок — простий кухонний продукт, який може стати корисним інструментом у садівництві. Його використовують як природний відлякувач для захисту рослин і годівниць для птахів у літній сезон. Хоча він не замінює повноцінні системи захисту, у поєднанні з іншими методами дає помітний ефект.

FAQ

Чи справді чилі-порошок відлякує білок у саду?

Так, капсаїцин у складі перцю викликає подразнення у ссавців, тому білки зазвичай уникають місць, де він розсипаний.

Чи безпечний чилі-порошок для птахів?

Так, птахи не реагують на капсаїцин так, як ссавці, тому він не шкодить їм і не впливає на корм у годівницях.

Як часто потрібно оновлювати чилі-порошок у саду?

Зазвичай після дощу або сильного вітру, оскільки він втрачає ефективність і його потрібно наносити повторно.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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