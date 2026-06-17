Отруйний плющ / © Credits

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Багато хто чув пораду не чіпати руками незнайомі та небезпечні рослини, однак навіть ті, хто знає про їхнє існування, часто недооцінюють ризики. За інформацією видання American Academy of Dermatology Association, практично кожна людина може отримати алергічну реакцію після контакту з токсичною олією урушіол, яка міститься в отруйному плющі, дубі та сумаху. Ба більше, контакт із самою рослиною — далеко не єдиний спосіб отримати висип.

Що робити, якщо ви торкнулися отруйної рослини

У разі з отруйним плющем час буквально працює проти вас, адже треба діяти негайно. Якщо ви підозрюєте, що торкнулися рослини чи предмета, на якому могла залишитися токсична олія, потрібно якомога швидше промити шкіру. Для цього підійдуть:

вода з милом

медичний спирт

спеціальні засоби для очищення після контакту з отруйним плющем, дубом чи сумахом

Проте не забувайте, що шкіру не можна терти чи скрабувати. Так можна лише сильніше втерти олію у шкіру. Після очищення необхідно ретельно змити засіб великою кількістю прохолодної води та обов’язково очистити простір під нігтями, де можуть залишатися сліди урушіолу.

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Іноді висипу вдається повністю уникнути, якщо очистити шкіру протягом перших 10–20 хв після контакту.

Чому висип такий підступний

Олія урушіол міститься абсолютно в усіх частинах рослини:

листі

стеблах

коренях

квітах

ліанах

Людина може отримати її на шкіру не лише під час прямого контакту. Небезпека виникає, якщо:

торкнутися одягу, на якому залишилася олія

погладити домашню тварину, яка бігала серед заростей

користуватися садовим інструментом після роботи на ділянці

перебувати поруч, коли рослини косять або обрізають

Саме тому багато людей не можуть зрозуміти, звідки взявся висип через кілька днів після перебування на природі.

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Який вигляд має реакція на отруйний плющ

У більшості випадків спочатку з’являється настільки сильне свербіння, що воно може будити серед ночі. Потім виникають:

червоний висип

пухирці

запалення

набряк

Пухирці можуть лопатися та виділяти рідину, після чого вкриваються кірочками. Зазвичай висип минає самостійно протягом 2–3 тижнів, хоча свербіння може залишатися дуже інтенсивним. У рідкісних випадках люди стикаються не з червоним висипом, а з чорними плямами чи смугами на шкірі.

Поширення висипу

Один із найпоширеніших міфів — переконання, що людина переносить висип по тілу, коли торкається уражених ділянок. Насправді це не так, адже сам висип не є заразним. Зазвичай створюється ілюзія його поширення тому, що на різні ділянки шкіри потрапила різна кількість олії, і людина повторно контактує з забрудненим одягом або речами.

Шкіра швидко поглинає урушіол, тому перенести його з одного місця на інше можна лише протягом короткого часу після контакту.

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Коли з’являється висип

Цікаво, що швидкість реакції залежить від попереднього досвіду контакту з рослиною. Якщо людина вже мала алергічну реакцію раніше, висип зазвичай з’являється через 4–48 год. Якщо ж контакт стався вперше, симптоми можуть виникнути лише через 2–3 тижні. Тривалість також відрізняється:

за повторної реакції висип зазвичай триває від 1 до 14 днів

за першого контакту може зберігатися понад три тижні

Найнебезпечніша помилка

Експерти застерігають від спроб знищити отруйний плющ газонокосаркою. Під час косіння рослина буквально розлітається на тисячі дрібних частинок, які зависають у повітрі. Вони можуть осідати на шкірі та викликати множинні висипання.

Ще небезпечніше — спалювати отруйні рослини, оскільки так токсична олія потрапляє у дим і може викликати важкі алергічні реакції під час вдихання. У деяких випадках такі стани становлять загрозу для життя.

Домашні тварини

Собаки та коти зазвичай не страждають від висипу після контакту з отруйним плющем. Однак їхня шерсть чудово утримує отруйну олію. Саме тому господар може отримати висип просто після того, як погладить домашнього улюбленця. Тож якщо є підозра, що тварина контактувала з небезпечними рослинами, її потрібно викупати за допомогою гумових рукавичок.

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Коли звертатися до лікаря

Рекомендується негайно звертатися по медичну допомогу, якщо з’явилися:

ускладнене дихання чи ковтання

висип навколо очей

висип у ротовій порожнині

висип на статевих органах

сильний набряк обличчя

висока температура

свербіння, яке не дає спати

ураження більшої частини тіла

Це можуть бути ознаки тяжкої алергічної реакції.

Полегшення свербіння

Якщо реакція легка іпричина висипу очевидна, можна використовувати прохолодні компреси, наносити каламіновий лосьйон, застосовувати гідрокортизоновий крем, приймати короткі теплі ванни з колоїдною вівсянкою, додавати до ванни склянку харчової соди чи приймати прохолодний душ.

Антигістамінні препарати можуть допомогти зменшити свербіння, але їх рекомендується приймати у формі таблеток, а не наносити на шкіру, і лише після консультації з лікарем.

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Також категорично не можна розчісувати висип або зривати шкіру над пухирями, адже це підвищує ризик інфікування.

Наразі профілактика залишається найкращим захистом. Під час прогулянок або роботи на природі варто носити довгі рукави та штани, використовувати закрите взуття, працювати в рукавичках, застосовувати спеціальні захисні креми-блокатори, після повернення додому прати одяг у гарячій воді, очищувати інструменти, приймати душ і мити домашніх тварин після прогулянок у лісі чи високій траві.

Варто пам’ятати, що токсична олія може залишатися на поверхнях місяцями чи навіть роками, якщо їх належним чином не очистити.

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