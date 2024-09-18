Топ-7 отруйних рослин для домашніх тварин

Існують токсичні для ваших тварин рослини, які при контакті, можуть призвести до сумних та жахливих наслідків.

Видання express.co.uk попередило власників домашніх тварин про небезпечні кімнатні рослини, які можуть становити серйозну загрозу їхнім улюбленцям. Важливо знати, які рослини можуть бути токсичними для собак і котів, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій.

Філодендрон Міканс. Ця красива рослина у формі серця може викликати серйозні проблеми з диханням і травленням у собак. Споживання її листя може бути смертельним. Монстера делікатесна. Містить нерозчинні кристали оксалату кальцію, які можуть спричинити набряк тканин рота, особливо у котів. Сансев'єрія трисмугова. Ця рослина містить токсичні сапоніни, які можуть викликати запалення, нудоту, блювоту та інші проблеми у шлунково-кишковому тракті тварин. Заміокулькас. Викликає діарею, блювоту і подразнення в ротовій порожнині собак і котів. Також рослина токсична для людей, тому з нею слід працювати в рукавичках. Лілія. Надзвичайно небезпечна для котів, оскільки може викликати серйозне пошкодження нирок. Також може спричинити біль у шлунку у собак. Наперстянка. Токсична для собак, може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Проліски. Слід тримати собак якомога далі від цієї рослини, оскільки вона токсична та може призвести до небезпечних наслідків, якщо її з’їсти.

Якщо ви помітили, що ваша собака чи кіт почувається погано, особливо поблизу цих рослин, негайно зверніться до ветеринара.

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