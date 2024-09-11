Як правильно тримати собачий повідець

Якщо ви власник сильної собаки, з якою інколи не знаєш, хто кого вигулює, то певно думали над тим, як краще тримати повідець, щоб залишитися з рукою, з собакою та - бажано - не обличчям на землі.

На сторінці DOGSCHOOL розповіли, як слід правильно тримати повідець, щоб і вам, і вашій собаці було зручно на прогулянці. Спеціалісти кажуть, що просто накручувати його на руку — не найкращий варіант.

Якщо у вас довгий повідець і його треба зібрати, відступіть десь на пів метра — метр від карабіна та почніть згортати його кільцями аж до кінця повідця. Маленьких песиків можна водити однією рукою, але друзів більшого розміру краще тримати обома руками. Тому, скручену частину повідця тримайте однією рукою, а кінчик — іншою. Щоб ваш пес не висмикнувся з рук різким рухом, коли його щось дуже зацікавить, краще зробити "замок" на повідці. Не варто його просто одягати на руку, мов браслет. Необхідно одягти петлю на великий палець та затиснути повідець у долоні. Але якщо у вас є побоювання, що так ви не втримаєте свого улюбленця, можна зробити подвійний замок, одягнувши ще одну петлю на вказівний палець і так само затиснувши його у долоні. За такої фіксації ви зможете миттєво скинути повідець з руки за необхідності, щоб не травмуватися, якщо собака рвоне вперед. Завʼяжіть вузол на повідці, на відстані пів метра — метр від карабіна. Так ви отримаєте довгий та короткий повідець. Два в одному. Якщо вам треба швидко взяти собаку на короткий повідець, можна буде просто вхопитися за вузол. Це убезпечить вас від ковзання повідця по руці та вам буде зручно перехопити руки.

Ще декілька порад:

Тримайте повідець у домінантній руці для кращого контролю;

Дайте собаці трохи свободи для руху відпустивши повідець, але контролюйте натяг, щоб запобігти ривкам або заплутуванням.

Якщо ви використовуєте рулетку, то вона має великий недолік у порівнянні зі звичайним повідцем, адже собака весь час відчуває натяжіння, а спеціалісти радять вигулювати собаку саме на "розслабленому" повідці.

Читайте також: