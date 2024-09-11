Військового побили і змусили вибачатися: несподіваний фінал історії зі Сміли

Поліція затримала підозрюваного – місцевого напівкримінального елемента. Йому "світить" до 12 років за ґратами.

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями. Під час обшуків у чоловіка знайшли зброю та, ймовірно, наркотики. Ба більше, у Мережі з’явилося відео з вибаченнями підозрюваного.

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Затримали чоловіка, який вдарив військового у Смілі

Поліцейські затримали 28-річного підозрюваного Долотенка у побитті ветерана війни у Смілі на Черкащині. Зловмисник переховувався у готелі. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомила Національна поліція України.

Окрім того, за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили, імовірно, наркотичний засіб та зброю.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про тримання під вартою:

"Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 ККУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку".

Водночас у Мережі з'явилося відео, у якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців та ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Причина конфлікту

Нагадаємо, що напередодні у місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень. На початку вересня у Facebook опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із чоловіків б’є військового по обличчю.

Військового, якого вдарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, а зараз перебуває на лікарняному після поранення.

У Мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Facebook про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нагрубіянили літнім людям. Ба більше, у пабліках повідомляють, що кримінальний авторитет Долотенко, який, ймовірно, і спричинив аварійну ситуацію на дорозі з батьками військового, дізнався про пост і викликав чоловіка на зустріч, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення.

Після цього Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття.

Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка ображала військового та змушувала його вибачатися. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов’язані, зокрема з завдаванням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Підозрюваний у побитті військового у Смілі Вадим Долотенко

Якою була реакція на конфлікт?

Після того як відео з "вибаченнями" побитого Гончаренка спричинили нову хвилю резонансу, місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення у стінах смілянської мерії розширеної наради.

На подію публічно відреагували низка активістів і військових. Зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик закликав компетентні органи відреагувати на інцидент.

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Також на конфлікт відреагував народний депутат та військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренку та його сім’ї погрожували розправою.

За його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак ніякого результату це не принесло.

Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень.

Нардеп Давид Арахамія та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець теж відреагували на побиття військового у Смілі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також сказав своє слово.

І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали зловмисника та оголосили йому підозру.

Також щодо дій поліцейських керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування, а керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

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