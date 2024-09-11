Военного избили и заставили извиняться: неожиданный финал истории из Смилы

Полиция задержала подозреваемого – местного полууголовного элемента. Ему "светит" до 12 лет за решеткой.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смиле. Против него возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям. Во время обысков у мужчины нашли оружие и, вероятно, наркотики. Более того, в Сети появилось видео с извинениями подозреваемого.

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Задержали мужчину, ударившего военного в Смиле

Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого Долотенко в избиении ветерана войны в Смиле Черкасской области. Злоумышленник скрывался в гостинице. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Кроме того, по месту жительства подозреваемого провели обыски, во время которых изъяли, вероятно, наркотическое средство и оружие.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует о содержании под стражей:

"Также по факту избиения ветерана в городе Смила в Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УКУ (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 УКУ (Вымогательство), по которым фигуранту 10.09.2024 сообщено о подозрении в процессуальном порядке".

В то же время в Сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация произошла не полностью разобранной", и он "не хотел, чтобы так получилось".

Причина конфликта

Напомним, что накануне в городе Смила Черкасской области произошел конфликт между военным и фигурантом ряда уголовных производств. В начале сентября в Facebook было опубликовано видео конфликта в центре Смилы. На кадрах видно, как группа молодых людей спортивного телосложения спорит с человеком в военной форме. Во время спора один из мужчин бьет военного по лицу.

Военного, которого ударили, зовут Анатолий Гончаренко. Он доброволец, который два года воевал, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, а сейчас находится на больничном после ранения.

В Сети пишут, что в конце августа военный написал в Facebook об инциденте с родителями, где незнакомцы на дороге устроили аварийную ситуацию и нагрубили пожилым людям. Более того, в пабликах сообщают, что криминальный авторитет Долотенко, который, вероятно, и вызвал аварийную ситуацию на дороге с родителями военного, узнал о посте и вызвал мужчину на встречу, ударил в лицо и заставил записать извинения.

После этого Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП виновны его родители. На его лице видны следы избиения.

Жители Смилы быстро идентифицировали человека, который оскорблял военного и заставлял его извиняться. Им оказался известный местный полукриминальный элемент Вадим Долотенко. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в том числе с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.

Подозреваемый в избиении военного в Смиле Вадим Долотенко

Какой была реакция на конфликт?

После того как видео с "извинениями" избитого Гончаренко повлекли за собой новую волну резонанса, местный бизнесмен и депутат Виктор Овчаренко инициировал проведение в стенах смилянской мэрии расширенного совещания.

На событие публично отреагировали ряд активистов и военных. В частности, бывший секретарь Черкасского городского совета, а ныне военнослужащий, уроженец Смилы Ярослав Ныщык, призвал компетентные органы отреагировать на инцидент.

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Также на конфликт отреагировал народный депутат и военный Сергей Рудык. Он рассказал, что Гончаренко и его семьи угрожали расправой.

По его словам, после огласки собралась внеочередная сессия горсовета, однако никакого результата это не дало.

Нардеп официально обратился к министру внутренних дел по поводу проведения служебного расследования бездействия смилянских полицейских, отстранения руководства местной полиции и открытия уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений.

Нардеп Давид Арахамия и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец тоже отреагировали на избиение военного в Смиле.

Министр внутренних дел Игорь Клименко тоже сказал свое слово.

И только после реакции общественности правоохранители задержали злоумышленника и объявили ему подозрение.

Также по поводу действий полицейских руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начало служебное расследование, а руководителя отдела полиции №2 Черкасского районного управления полиции отстранили от исполнения обязанностей.

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