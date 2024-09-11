Нападающий на ветерана в Смиле извинился на камеру: что он сказал (видео)

Подозреваемый принялся уверять, как он уважает украинскую армию и народ.
Житель Смилы на Черкасчине, избивший украинского военного ветерана, записал видео с извинениями за совершенное.
Соответствующий ролик появился в Сети.
Свои извинения в адрес украинской армии и народа злоумышленник произнес на видео после того, как его задержала полиция.
"Я, Долотенко Владимир Александрович из города Смилы, приношу извинения украинскому народу, армии за эту ситуацию. Вообще я уважаю украинскую армию, украинский народ и данная ситуация получилась просто не полностью разобранной. То есть я не хотел, чтобы так получилось", – сказал задержанный.
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Напомним, 11 сентября полиция сообщила о задержании 28-летнего подозреваемого в избиении ветерана в Смиле. Он скрывался в гостинице. Правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям.
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