В Днепре произошли взрывы

В среду, 11 сентября, во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов. Сирены в области раздаются с 11:01.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", – пишет медиа.

Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Напомним, ночью 11 сентября РФ ударила разными ракетами и "Шахедами". В частности, российские захватчики нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Противовоздушная оборона уничтожила 20 ударных дронов.

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