У Дніпрі сталися вибухи

У середу, 11 вересня, під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Сирени в області лунають від 11:01.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.

Зауважимо, що повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, вночі 11 вересня РФ вдарила різними ракетами та "Шахедами". Зокрема, російські загарбники завдали ударів однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та двома зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряна оборона знищила 20 ударних дронів.

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