Росіяни вдарили по лікарні на Чернігівщині (фото)

Минулося без постраждалих.
Вночі проти 11 вересня армія Російської Федерації вдарила по лікарні у Семенівці Чернігівської області. Росіяни обстріляли медзаклад з артилерії.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали", - повідомив голова ОВА.
За словами Чауса, протягом доби окупанти 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів. Зокрема, тричі росіяни били КАБами.
Через ворожі обстріли у селі Семенівської громади поранено 71-річного чоловіка. У селі горів житловий будинок та господарські споруди.
Як повідомлялося, у США оцінили ситуацію навколо міста Покровськ на Донеччині. Російські окупаційні війська досягли певних успіхів. Втім, США точної інформації про захоплені території не має.
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