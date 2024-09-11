Росіяни вдарили по лікарні на Чернігівщині (фото)

Вночі проти 11 вересня армія Російської Федерації вдарила по лікарні у Семенівці Чернігівської області. Росіяни обстріляли медзаклад з артилерії.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали", - повідомив голова ОВА.

За словами Чауса, протягом доби окупанти 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів. Зокрема, тричі росіяни били КАБами.

Армія РФ вдарила по лікарні в Чернігівській області. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Росіяни вдарили з артилерії по лікарні на Чернігівщині. / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Через ворожі обстріли у селі Семенівської громади поранено 71-річного чоловіка. У селі горів житловий будинок та господарські споруди.

Як повідомлялося, у США оцінили ситуацію навколо міста Покровськ на Донеччині. Російські окупаційні війська досягли певних успіхів. Втім, США точної інформації про захоплені території не має.

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