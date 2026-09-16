Медпрацівниця випадково відрізала палець однорічній дитині: що сталося

Однорічній дитині випадково відрізали частину пальця ножицями / © pixabay.com

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Однорічний хлопчик у Таїланді дістав серйозну травму просто перед випискою з лікарні. Під час зняття пов’язки з руки помічниця медсестри ножицями випадково відрізала дитині частину вказівного пальця. Щоб спробувати його врятувати, малюкові згодом провели дві операції.

Про це повідомило видання Mirror.

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Дитина перебувала в медзакладі від 2 вересня через респіраторну та шлунково-кишкову інфекції. Стан хлопчика покращився, тому 11 вересня його планували відпустити додому. Перед випискою потрібно було видалити внутрішньовенну трубку, закріплену на руці марлею.

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Мати дитини Віфафон Намхан розповіла, що медпрацівниця намагалася розрізати пов’язку ножицями. Марля не піддавалася, тому знадобилося кілька спроб. Згодом жінка помітила сильну кровотечу, а з-під пов’язки випала відрізана частина пальця її сина.

Після травмування хлопчикові одразу надали медичну допомогу. Відрізану частину пальця зберегли в холодильнику, а дитину перевезли до лікарні Сунпасіттіпрасонг, де до лікування залучили пластичних хірургів.

Малюкові провели дві операції, під час яких медики намагалися пришити відрізану частину пальця. Чи вдалося його врятувати, наразі невідомо — лікарі мають оцінити результат втручань згодом. За словами матері, хлопчик усе ще відчуває біль і продовжує лікування.

Помічницю медсестри, яка працювала з дитиною, тимчасово усунули від роботи. Обставини інциденту розслідують, а адміністрація лікарні заявила про перегляд процедур догляду за пацієнтами.

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Медзаклад також вибачився перед родиною та пообіцяв покрити медичні й транспортні витрати, виплатити компенсацію та надалі підтримувати сім’ю. Мати хлопчика повідомила, що через інцидент також звернулася до поліції.

Нагадаємо, звичайне похмілля виявилося зовсім не тим, чим здавалося 23-річному чоловікові. Після появи головного болю медики виявили у нього рідкісну пухлину мозку.

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