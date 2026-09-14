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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Лише година — і ризик зростає: ця звичка на вихідних може нашкодити серцю

Вчені назвали звичку на вихідних, яка може підвищувати ризик серцевих хвороб.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Зсув обіду на вихідних виявився небезпечним для чоловіків: результати дослідження

Зсув обіду на вихідних виявився небезпечним для чоловіків: результати дослідження / © Credits

Звичка їсти у вихідні дні раніше або пізніше, ніж у робочі, може непомітно шкодити серцево-судинній системі. Науковці з’ясували, що так званий «харчовий джетлаг» суттєво підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних патологій, особливо серед чоловіків.

Про це свідчать результати тривалого дослідження, опублікованого в науковому журналі Communications Medicine, передає The Daily Mail.

Згідно з результатами нового дослідження, вживання їжі у вихідні дні в інший час, ніж у будні, може підвищити ризик розвитку серцевих захворювань.

Дослідники виявили, що люди, у яких час прийому їжі різниться між буднями та вихідними — явище, що отримало назву «харчовий джетлаг» (eating jetlag), — можуть стикатися з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань; це особливо стосується чоловіків.

У межах дослідження протягом восьми років спостерігали за понад 100 000 учасників (середній вік — 42 роки).

Учасників розподілили на групи залежно від їхнього графіка харчування. Одна група їла у вихідні раніше, ніж у будні; друга дотримувалася стабільного графіка протягом усього тижня; третя — їла у вихідні пізніше.

Порівняно з учасниками, які мали стабільний режим харчування, чоловіки з обох груп, що змінювали час прийому їжі (їли раніше або пізніше), мали вищий ризик серцево-судинних або ішемічної хвороби серця. Найсильніший зв’язок спостерігався серед тих, хто їв раніше у вихідні дні.

Кожна година різниці в часі прийому їжі між буднями та вихідними асоціювалася зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань на 14% та ішемічної хвороби серця на 21% у чоловіків.

Водночас у жінок суттєвого взаємозв’язку виявлено не було; також не знайшли зв’язку з ризиком виникнення інсульту.

Однією з причин може бути те, що чоловіки загалом мають вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Автори також припустили, що пояснити ці результати можуть відмінності в способі життя, графіку роботи та біологічних чинниках у чоловіків і жінок.

Дослідники зазначили: «Отримані дані свідчать про те, що розбіжності в часі вживання їжі в будні та вихідні дні можуть відігравати певну роль у виникненні серцево-судинних захворювань. Наші результати підтверджують важливість урахування не лише самого часу прийому їжі, а й регулярності цього графіка для здоров’я серцево-судинної системи».

Серцево-судинні захворювання, зокрема хвороби серця та інсульт, щороку стають причиною сотень смертей. До основних чинників, що підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, належать куріння, нездорове харчування, надмірна вага та малорухливий спосіб життя.

Раніше ми писали, що старіє найшвидше в людському організмі.

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