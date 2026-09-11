Худнете без зусиль і дієт: лікарі пояснили, коли треба бити на сполох

Деякі хвороби викликають раптове схуднення / © Unsplash

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Незначні коливання маси тіла є абсолютно природним процесом, який безпосередньо залежить від кількості випитої рідини або часу доби. Проте стабільне зниження ваги протягом тривалого часу без жодних зусиль вимагає обов’язкового медичного обстеження.

Про найпоширеніші медичні причини такого стану розповідає EgészségKalauz.

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Основні причини втрати ваги

Медики радять звертати увагу на ситуації, коли пацієнт втрачає понад 5% своєї маси протягом періоду від 6 до 12 місяців. Наприклад, якщо людина із вагою 80 кілограмів худне до 76 кілограмів без зміни способу життя, це вже є вагомим приводом для занепокоєння.

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«Для пацієнта вагою 60 кілограмів це означає приблизно 3 кілограми ненавмисної втрати ваги», — пояснюють автори статті.

Частою причиною таких змін стає гіперфункція щитоподібної залози, яка прискорює метаболізм і змушує тіло спалювати більше енергії. Іншим поширеним фактором є розвиток цукрового діабету 1 або 2 типу, коли організм починає використовувати жирові запаси.

Приховані хвороби та депресія

«Ненавмисне схуднення часто стає найпершим сигналом про серйозне порушення засвоєння поживних речовин у шлунково-кишковому тракті», — попереджають фахівці.

Подібні порушення травлення майже завжди супроводжуються постійним здуттям, різким болем у животі або хронічною втомою. Також різка втрата кілограмів іноді виявляється загальним симптомом розвитку небезпечних онкологічних процесів або хвороб печінки.

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«Схуднення не завжди зумовлене фізичними недугами, адже депресія також здатна суттєво змінити харчові звички», — зазначають експерти.

Коли звертатися до лікаря

Фахівці не радять очікувати досягнення критичної межі, якщо маса тіла продовжує стрімко знижуватися щотижня. Особливо небезпечно ігнорувати цей стан у разі появи нічної пітливості, тривалої лихоманки чи проблем із ковтанням.

«Сама собою втрата маси не є діагнозом, але вона завжди вимагає ретельного медичного обстеження», — наголошують лікарі.

Для встановлення точної причини спеціалісти зазвичай призначають детальне опитування та базові лабораторні аналізи. Важливо розповісти медикам про будь-які нові симптоми, зміну апетиту або початок приймання незнайомих препаратів.

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Нагадаємо, щоб успішно позбутися зайвих кілограмів, дієтологи радять людям щодня дотримуватися чітких правил вживання води, які враховують погодні умови, раціон та фізичну активність. Правильний питний режим допомагає приборкати апетит, підтримує природні процеси очищення організму та ефективно стимулює спалювання жирових відкладень.

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