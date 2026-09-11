Росія пригрозила ядерною зброєю ще одній країні: що заявив Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі знову вдалися до ядерних погрожувань. Там заявили, що в разі розміщення ядерної зброї у Литві країна опиниться під прицілом армії РФ.

Про це заявив речника пресслужби Кремля Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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У Кремлі пригрозили Литві — що заявив Пєсков

За словами Пєскова, поява ядерної зброї у Литві нібито стане «дуже серйозним витком у плані ескалації та напруженості». Речник Кремля заявив, що ці боєголовки будуть націлені безпосередньо на Росію, а не на захід.

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«І якщо на території буде ядерна зброя, яка націлена на нас, відповідно, територія цієї країни буде також під прицілом нашої ядерної зброї», — заявив Пєсков.

Крім того, речник Кремля цинічно заявив, що розміщена на території країни ядерна зброя обов’язково спрямована проти когось.

Ядерна зброя у Литві — останні новини

Варто зауважити, зараз у Литві немає ядерних боєголовок, а конституція забороняє розміщувати зброю масового знищення на своїй території.

Проте у червні міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що Вільнюс веде переговори зі США щодо можливого розміщення американських ядерних боєголовок на литовській землі.

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Згодом президент Гітанас Науседа підтвердив, що лідери парламентських фракцій підтримали зміну конституції. Сейм Литви планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї вже цієї зими.

До слова, Росія може готувати провокації з використанням українських дронів. У Москві розглядають атаки цими безпілотниками по критичній інфраструктурі в Балтиці, щоб приховати свою причетність.

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