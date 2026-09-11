Планова ліпосакція закінчилася трагедією ще до операції: що сталося з 27-річною інфлюенсеркою

Олівія Орас. Фото: Instagram\@ladyoliviaoras

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У Фінляндії поліція з’ясовує обставини смерті 27-річної інфлюенсерки Олівії Орас, яка знепритомніла перед запланованою ліпосакцією у приватній клініці Гельсінкі.

Про це повідомило видання Mirror.

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Обставини її смерті наразі з’ясовує поліція Гельсінкі. Правоохоронці отримали запит на розслідування та розглядають справу як вбивство з обтяжуючими обставинами через необережність.

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За словами батьків Орас, їй робили місцеву анестезію та вводили препарати, необхідні перед запланованою ліпосакцією. Саме на цьому етапі стан дівчини різко погіршився — вона знепритомніла.

Інфлюенсерку перевезли з Центру пластичної хірургії до Університетської лікарні Гельсінкі. Врятувати її не вдалося — 3 вересня Орас померла.

У поліції поки не повідомляють, що саме могло призвести до смерті 27-річної жінки. Слідство перебуває на початковому етапі, тому інших деталей правоохоронці наразі не оприлюднюють.

Університетська лікарня Гельсінкі окремо пояснила порядок надання допомоги пацієнтам приватних медзакладів. Такі клініки самі відповідають за своїх пацієнтів і зазвичай користуються приватними службами швидкої допомоги для їхнього перевезення. В екстрених ситуаціях вони також можуть звернутися по допомогу до лікарні.

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Центр пластичної хірургії після смерті Орас не припинив роботу — там і надалі можна записатися на косметичні та пластичні процедури. Водночас після того, як історія набула розголосу в медіа, з сайту закладу зникли профілі його співробітників.

Нагадаємо, в Індії родина була впевнена, що кремувала свого зниклого сина, і вже провела прощальну церемонію. Та майже через три тижні з’ясувалося: чоловік увесь цей час був живий і перебував за ґратами.

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