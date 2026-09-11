Акторка Віра Кобзар розкрила секрет молодого вигляду у 47 років і здивувала, чому боїться пластики

Віра Кобзар / © instagram.com/regulav

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Українська акторка театру та кіно Віра Кобзар розсекретила, як підтримує молодий вигляд та чому боїться пластичних операцій.

Артистці зараз 47 років. Знаменитість на проєкті «Ранок у великому місті» чесно говорить, що не почувається на свій вік, хіба що фізично. За словами Віри Кобзар, вже деякі речі їй робити тяжче, аніж було раніше. Однак щодо віку, то це артистку не бентежить. Єдина цифра, яка тисне на Віру Кобзар, так це та, що на вагах.

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«Цифра тисне тільки та, яка на вагах. Це перший рік, коли вона не відповідає моєму внутрішньому стану. Мабуть, я на фізичному рівні, можливо, відчуваю (вік — прим. ред.). Бо душею й мозком я не відчуваю. Але от інколи я розумію, що щось мені лінь робити. Хоча я мушу це робити так, щоб у 57 років ви не повірили, що це мій вік у паспорті», — ділиться знаменитість.

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Віра Кобзар / © instagram.com/regulav

Акторка також розповіла, як підтримує молодий вигляд. Знаменитість говорить, що їй в цьому допомагають доглядові процедури. А от щодо пластичних операцій, то Віра Кобзар скептично до них ставиться. Акторка говорить, що просто прийматиме вікові зміни, оскільки результат пластики на інших їй не подобається.

«Я дбаю про це багато років. Щотижня — доглядові процедури. Раз на 8-10 місяців — більш агресивні. Дякувати Богу, поки що без ножа. Я бачу результат на жінках, який мене не задовольняє. Я, мабуть, прагну до того, щоб правильно сприймати біологічний плин часу», — говорить знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розкрила секрет молодого вигляду. Виявляється, справа зовсім не у зовнішності.

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