Українець у Польщі чіплявся до неповнолітньої та напав на поліцейських: чим усе закінчилося

Поліція Польщі / © inpoland

Реклама

У Польщі в місті Гродзиськ-Мазовецький 24-річний українець чіплявся до 13-річної землячки під час Дня міста.

Про це повідомляє видання InPoland.

Реклама

Українець влаштував скандал у Польщі — що відомо

Зазначається, що інцидент стався 6 вересня у парку Скарбів близько 18:00, де 13-річна дівчина відпочивала разом із друзями. До компанії підлітків підійшов невідомий їм 24-річний чоловік.

Реклама

Відомо, що українець почав проявляти наполегливу увагу до неповнолітньої та торкатися її рук і ніг. Дівчина просила дати їй спокій, однак молодик на це не реагував. Побачивши неподалік поліцейських, друзі підлітка звернулися до них по допомогу.

Повідомляється, що коли правоохоронці підійшли до чоловіка, він відмовився виконувати їхні вимоги, почав кричати та ображати службовців. Поліцейські затримали порушника та доправили його до відділку. У відділку поведінка затриманого стала ще агресивнішою. Чоловік продовжував ображати офіцерів, почав бити їх ногами та плювати у їхній бік.

Заяви на 24-річного українця написали мати дівчини та поліцейські. Його звинувачують у порушенні недоторканності дитини й двох офіцерів, а також в образі правоохоронців.

Виявилося, що чоловіка раніше вже затримували за порушення закону. Через новий інцидент поліція Гродзіська звернулася до прикордонників у Варшаві з проханням депортувати його до України. Наразі затриманого вже передали прикордонній службі.

Реклама

Українці в Польщі — останні новини

Нагадаємо, у польському Гданську на пляжі Бжезно напали на українців через національну ворожнечу. Конфлікт стався через українську пісню, яка лунала з телефона 19-річної дівчини. Нападники побили потерпілих і розбили об голову дівчини скляну пляшку.

Раніше ми писали, що у Польщі в місті Познань агресивний поляк пограбував і розгромив український магазин Оdessa Market.

У польському місті Седльце напали на 13-річну українку. Жінка ображала дівчинку через її походження та застосувала до неї силу. Поліція вже встановила особу нападниці та затримала її.

До слова, дедалі більше українців, які залишають Польщу, обирають Чехію наступною країною для проживання.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів