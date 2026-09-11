Переговори України зі США та РФ продовжаться: Буданов розкрив нові деталі

Кирило Буданов

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Переговори між Україною та Росією за участі США триватимуть і надалі. Київ шукає компроміс, який допоможе досягти результату та закінчити війну.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв’ю латвійському мовнику LTV.

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Мирні переговори з РФ — коли відновляться

Коментуючи візити спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви, керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що переговори триватимуть.

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«Головний принцип роботи з ворогом? Нам потрібен результат, і їм потрібен свій результат. Між усіма цими позиціями й відбуваються перемовини. Треба знайти якийсь компроміс. Коли ми його знайдемо, сподіваюся, війна закінчиться», — наголосив посадовець.

Крім завершення війни, керівник Офісу президента торкнувся питань безпеки в регіоні. За його словами, Росія випробовує гібридні загрози у країнах Балтії, зокрема в Латвії. У зв’язку з цим Буданов зазначив, що Україна активно обмінюється розвідданими з Ригою.

Переговори України зі США та РФ — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна може побачити перші результати переговорів уже найближчим часом, водночас Росія традиційно відповідає на дипломатичні зусилля посиленням ударів.

Раніше ми писали, що США позитивно оцінюють результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва і вже готують наступний раунд переговорів.

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