Зеленський назвав справжні «пріоритети» Путіна: на що робить ставку диктатор

«Путін значно краще знає ситуацію у Європі, ніж на фронті»: Зеленський знову дорікнув союзникам / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на організацію тристоронньої зустрічі за сприяння США вже у жовтні.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні за 5 жовтня.

Реклама

За словами Зеленського, Росія «точно не збирається переходити від ескалації до перемовин». Водночас він запевнив, що українська влада використовує всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію.

Реклама

«Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з’явилася серед їхніх пріоритетів також. Наразі вони зосереджені лише на ударах по Україні та на дестабілізаційній активності у Європі», — сказав глава держави.

Він дорікнув, що Путін зараз значно краще знає ситуацію у Європі по конкретних країнах і статистику по ударах, ніж те, що відбувається на фронті.

«Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів — схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств», — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про нові удари по Росії.

Реклама

Новини партнерів