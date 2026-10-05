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Зеленський назвав справжні «пріоритети» Путіна: на що робить ставку диктатор
Зеленський анонсував можливу тристоронню зустріч зі США та РФ у жовтні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на організацію тристоронньої зустрічі за сприяння США вже у жовтні.
Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні за 5 жовтня.
За словами Зеленського, Росія «точно не збирається переходити від ескалації до перемовин». Водночас він запевнив, що українська влада використовує всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію.
«Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з’явилася серед їхніх пріоритетів також. Наразі вони зосереджені лише на ударах по Україні та на дестабілізаційній активності у Європі», — сказав глава держави.
Він дорікнув, що Путін зараз значно краще знає ситуацію у Європі по конкретних країнах і статистику по ударах, ніж те, що відбувається на фронті.
«Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів — схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств», — підсумував президент.
Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про нові удари по Росії.