"Жінка 35-40 – це вже не то": Тарас Цимбалюк порівняв чоловіків і жінок та виразив обурення

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк різко висловився про стереотипи щодо жінок після 35 років та пояснив, чому суспільство по-різному оцінює чоловіків і жінок у зрілому віці.

Зірка українського кіно звернув увагу на подвійні стандарти, які досі побутують у суспільстві. За його словами, вік жінки часто сприймають як своєрідний «термін придатності». Водночас чоловікові навіть після 40 років легко приписують перспективність і бажання «знайти себе». Цимбалюк наголосив, що подібні установки формують у жінок страх залишитися самотніми. Особливо тиснуть питання про шлюб і дітей. А ще — нав’язлива думка про те, що самотність неодмінно стане їхнім майбутнім.

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«Жінка 35-40 — це вже не то. А чувак 45+ — це перспективний „мальчик“. А чому у неї є якийсь термін придатності, а чувак після 40 — це безстроковий пошук себе. Що взагалі навіює соціум жінкам 40+: „Коли ти вийдеш заміж“, „коли ти когось знайдеш“, „пора народжувати дітей“, „дивись бо залишишся сама, а максимум з котом“», — заявив Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор закликав не дозволяти чужим очікуванням визначати особисте життя. На його думку, жінці важливо не поспішати у стосунки лише через страх самотності чи суспільний тиск. Адже спроба будь-якою ціною відповідати нав’язаному сценарію може привести зовсім не до бажаного щастя.

Цимбалюк також звернув увагу на те, що зрілий вік не має автоматично означати відмову від особистих планів, нових стосунків чи пошуку себе. Навпаки, цей період може стати часом, коли людина вже краще розуміє власні бажання та не готова миритися з тим, що їй не підходить.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк з коханою здивували романтичним кроком у стосунках та показали фото.

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